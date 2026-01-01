Nike Dunk High By You Custom herenschoenen

Nike Dunk High By You

€ 159,99

Ga er even rustig voor zitten en geef dit basketbalicoon je eigen speciale touch. Het aanpasbare design is geïnspireerd op de buitenlucht en laat je zo expressief zijn als je wilt. Kies uit accenten van canvas en suède voor een goede dosis trailstijl. Voeg klassiek leer toe voor die dagen dat je de stad in gaat. Schrijf vervolgens een stukje van je verhaal op het lipje (dat ook fungeert als de perfecte clip om je schoenen aan je rugzak te bevestigen als je door water moet waden of naar het strand gaat). Bovendien kun je met de talloze kleuropties zo avontuurlijk zijn als je wilt. Wat je ook kiest, jouw invloed op de Nike Dunk High is straks onmiskenbaar.

Jouw basis

Kies canvas voor die beproefde look of ga voor leer voor een klassieke afwerking. Begin je reis hoe dan ook door een basis te kiezen.

Kleuren uit de jaren 90

Golden Moss, Malachite, University Gold. Wat nog meer? Kies uit een scala aan kleuren die zijn geïnspireerd op outdoorgear en geef de wereld meer kleur.

Maak het persoonlijk

Wat is je bijnaam? Hoe heet je avonturenpartner? Wat is je favoriete snack? Vertel een stukje van je verhaal met een persoonlijke tekst: kies maximaal vijf tekens (nummers 0-9 en letters A-Z) om op het websysteem bij de hak te laten borduren.