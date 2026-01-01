Nike
Dri-FIT Miler set met top en short voor kleuters
Of het nu op de baan, het veld of de speelplaats is, deze tweedelige set is essentieel om te spelen. Het is gemaakt met vochtafvoerende Dri-FIT-technologie om kids fris en droog te houden tijdens het spelen. Het knit T-shirt heeft een reflecterende rand en een ronde hals zonder label voor draaggemak. De geweven short heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IU5337-010
Nike
Of het nu op de baan, het veld of de speelplaats is, deze tweedelige set is essentieel om te spelen. Het is gemaakt met vochtafvoerende Dri-FIT-technologie om kids fris en droog te houden tijdens het spelen. Het knit T-shirt heeft een reflecterende rand en een ronde hals zonder label voor draaggemak. De geweven short heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IU5337-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat 4 en is 1,07 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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