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Nike Dri-FIT Miler set met top en short voor kleuters - Zwart

Nike

Dri-FIT Miler set met top en short voor kleuters

€ 42,99
Zwart
Light Liquid Lime

Of het nu op de baan, het veld of de speelplaats is, deze tweedelige set is essentieel om te spelen. Het is gemaakt met vochtafvoerende Dri-FIT-technologie om kids fris en droog te houden tijdens het spelen. Het knit T-shirt heeft een reflecterende rand en een ronde hals zonder label voor draaggemak. De geweven short heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IU5337-010

Nike

€ 42,99

Of het nu op de baan, het veld of de speelplaats is, deze tweedelige set is essentieel om te spelen. Het is gemaakt met vochtafvoerende Dri-FIT-technologie om kids fris en droog te houden tijdens het spelen. Het knit T-shirt heeft een reflecterende rand en een ronde hals zonder label voor draaggemak. De geweven short heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IU5337-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat 4 en is 1,07 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Dri-FIT Miler set met top en short voor kleuters

    Nike

    € 42,99

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