Nike Dri-FIT meisjestop met halflange rits en lange mouwen (ruimere maten)

Ga lekker hardlopen, ook als het koud is. Pak deze top met lange mouwen zodra je wat extra warmte nodig hebt. Het gladde knit materiaal heeft een pasvorm die nauw op je lichaam aansluit en alle stretch die je nodig hebt om aan het klimrek te hangen, de bal te spelen of je teamgenoot te helpen opstaan.

Weergegeven kleur: Zwart/Wit

Stijl: FD2878-010