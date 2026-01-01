Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT
Meisjestop met halflange rits en lange mouwen (ruimere maten)
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Ga lekker hardlopen, ook als het koud is. Pak deze top met lange mouwen zodra je wat extra warmte nodig hebt. Het gladde knit materiaal heeft een pasvorm die nauw op je lichaam aansluit en alle stretch die je nodig hebt om aan het klimrek te hangen, de bal te spelen of je teamgenoot te helpen opstaan.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: FD2878-010
Nike Dri-FIT
Ga lekker hardlopen, ook als het koud is. Pak deze top met lange mouwen zodra je wat extra warmte nodig hebt. Het gladde knit materiaal heeft een pasvorm die nauw op je lichaam aansluit en alle stretch die je nodig hebt om aan het klimrek te hangen, de bal te spelen of je teamgenoot te helpen opstaan.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van je huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Dicht- of losgeritst? Bepaal zelf wanneer je extra warmte of lucht nodig hebt met dit design met halflange rits.
- Duimgaten houden de top op zijn plaats.
Productgegevens
- 100% polyester
- Swoosh logoprint
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: FD2878-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M+ en is 1,50 m lang
- Aansluitende pasvorm: strak en op maat
- Maatwijzer
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike Dri-FIT