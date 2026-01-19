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Nike Dri-FIT effen boxershorts voor kids (3 stuks) - Zwart

Nike

Dri-FIT effen boxershorts voor kids (3 stuks)

€ 27,99
Zwart
Game Royal
University Red
Zwart/Dark Grey

Deze boxershorts staan aan de basis van performancekleding. Ze zijn gemaakt van elastisch polyester knit materiaal dat is verbeterd met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om je fris en droog te houden terwijl je de hele dag door beweegt. De elastische tailleband zorgt voor een comfortabele pasvorm en aan de voorkant is er een gesloten, dubbel voorvakje dat steun biedt waar je dat nodig hebt.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: FB0407-011

Nike

€ 27,99

Deze boxershorts staan aan de basis van performancekleding. Ze zijn gemaakt van elastisch polyester knit materiaal dat is verbeterd met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om je fris en droog te houden terwijl je de hele dag door beweegt. De elastische tailleband zorgt voor een comfortabele pasvorm en aan de voorkant is er een gesloten, dubbel voorvakje dat steun biedt waar je dat nodig hebt.

Productgegevens

  • Bestaat uit 3 boxershorts
  • 92% gerecycled polyester/8% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: FB0407-011

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Super !

    Grzegorz882839540

    Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.

Nike Dri-FIT effen boxershorts voor kids (3 stuks)

Nike

€ 27,99

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