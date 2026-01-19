Nike Dri-FIT effen boxershorts voor kids (3 stuks)

Super !
Grzegorz882839540
Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.
Deze boxershorts staan aan de basis van performancekleding. Ze zijn gemaakt van elastisch polyester knit materiaal dat is verbeterd met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om je fris en droog te houden terwijl je de hele dag door beweegt. De elastische tailleband zorgt voor een comfortabele pasvorm en aan de voorkant is er een gesloten, dubbel voorvakje dat steun biedt waar je dat nodig hebt.
Nike
Deze boxershorts staan aan de basis van performancekleding. Ze zijn gemaakt van elastisch polyester knit materiaal dat is verbeterd met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om je fris en droog te houden terwijl je de hele dag door beweegt. De elastische tailleband zorgt voor een comfortabele pasvorm en aan de voorkant is er een gesloten, dubbel voorvakje dat steun biedt waar je dat nodig hebt.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Super !
Grzegorz882839540
Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.
Nike