5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Til je Swoosh naar een hoger niveau met deze halfhoge, ongestructureerde Club pet. De gebogen klep en het metalen Swoosh logo zorgen voor een strakke afwerking. Zweetafvoerend materiaal houdt je koel en comfortabel terwijl je optimaal profiteert van warm, zonnig weer.
Nike Dri-FIT Club
Til je Swoosh naar een hoger niveau met deze halfhoge, ongestructureerde Club pet. De gebogen klep en het metalen Swoosh logo zorgen voor een strakke afwerking. Zweetafvoerend materiaal houdt je koel en comfortabel terwijl je optimaal profiteert van warm, zonnig weer.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.6 sterren
5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Eric913823023
It’s perfect ,I love how comfortable it is
Wie auf den Bildern!
Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0
Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.
Nike Dri-FIT Club
Ontdek de Nike Dri-FIT Club ongestructureerde pet met metalen Swoosh
Club petten zijn geschikt voor dagelijks gebruik met een middelhoog design.
Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van je huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.