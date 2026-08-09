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Goede beoordeling
Nike Dri-FIT Club ongestructureerde pet met metalen Swoosh - Zwart/Metallic Silver

Gerecyclede materialen

Nike Dri-FIT Club

Ongestructureerde pet met metalen Swoosh

€ 27,99
Zwart/Metallic Silver
Light Smoke Grey/Metallic Silver
Wit/Metallic Silver
Midnight Navy/Metallic Silver
Pink Smoke/Metallic Gold
Camo Green/Metallic Silver
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Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

Til je Swoosh naar een hoger niveau met deze halfhoge, ongestructureerde Club pet. De gebogen klep en het metalen Swoosh logo zorgen voor een strakke afwerking. Zweetafvoerend materiaal houdt je koel en comfortabel terwijl je optimaal profiteert van warm, zonnig weer.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Metallic Silver
  • Stijl: FB5372-010

Nike Dri-FIT Club

€ 27,99

Til je Swoosh naar een hoger niveau met deze halfhoge, ongestructureerde Club pet. De gebogen klep en het metalen Swoosh logo zorgen voor een strakke afwerking. Zweetafvoerend materiaal houdt je koel en comfortabel terwijl je optimaal profiteert van warm, zonnig weer.

Pluspunten

  • Club petten hebben allemaal een stijl geschikt voor elke dag met een middelhoge hoogte.
  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van je huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Keperstof voelt licht en soepel aan.
  • Met de metalen klem met Swoosh logo kun je je pasvorm gemakkelijk aanpassen.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Metalen Swoosh staafje
  • Verstelbare metalen gespsluiting met Swoosh in reliëf
  • Met de hand wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Metallic Silver
  • Stijl: FB5372-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (75)

4.6 sterren

  • 5 stars

    JesperKjærH504349661

    good quality and good fit for my large head

  • Eric913823023

    It’s perfect ,I love how comfortable it is

  • Wie auf den Bildern!

    Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0

    Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.

Nike Dri-FIT Club ongestructureerde pet met metalen Swoosh

Nike Dri-FIT Club

€ 27,99

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Ontdek de Nike Dri-FIT Club ongestructureerde pet met metalen Swoosh

Club petten zijn geschikt voor dagelijks gebruik met een middelhoog design.

Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van je huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.