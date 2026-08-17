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Nike Downshifter 14 hardloopschoen voor heren (straat) - Zwart/Anthracite/Wolf Grey/Wit

Nike Downshifter 14

Hardloopschoen voor heren (straat)

€ 69,99
Zwart/Anthracite/Wolf Grey/Wit
Zwart/Anthracite/Zwart
Summit White/Zwart/Wit/Metallic Silver
Wit/Racer Blue/Anthracite/Zwart
Wit/Midnight Navy/Summit White/Green Spark
Zwart/Anthracite/Wit/Red Orbit
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  • Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Wolf Grey/Wit
  • Stijl: IB1895-002

Nike Downshifter 14

€ 69,99

Til je run naar een hoger niveau met de Downshifter 14. We hebben de demping in de tussenzool vergroot voor nog meer comfort en veerkracht dan bij de vorige versie. Daarnaast zorgt het bovenwerk van open mesh voor optimale ventilatie, terwijl de band rond de middenvoet een stabiel, omsloten gevoel geeft.

Voordelen

  • Het speciaal ontworpen open mesh-bovenwerk zorgt voor ventilatie.
  • We hebben extra demping toegevoegd aan de tussenzool voor meer comfort en veerkracht.
  • De interne band rond de middenvoet zorgt voor een stabiele, omsloten pasvorm.

Productgegevens

  • Gewicht: ca. 358 gram (herenmaat 44)
  • Hoogteverschil tussen hak en teen: 10 mm
  • Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Wolf Grey/Wit
  • Stijl: IB1895-002

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (27)

4.1 sterren

  • Confort e Prezzo

    christiang673254844

    Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.

  • PETROSG328087609

    Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος

  • Love this

    Gergely701177834

    Great Quality, really comfi, great price

Nike Downshifter 14 hardloopschoen voor heren (straat)

Nike Downshifter 14

€ 69,99

Verbeterde ventilatie en een zachte middenzool van foam die elke stap opvangt.

Speciaal ontwikkeld voor

Hardlopen (straat)

Demping

Responsief

Gewicht

Ongeveer 385 gram (herenmaat 43)

Hoogteverschil tussen hak en teen

10 mm

Technische specificaties

Gewicht

Ongeveer 385 gram (herenmaat 43)

Hoogteverschil tussen hak en teen

10 mm

Features voor performance

  • Ventilerend bovenwerk

    Het speciaal ontworpen open mesh-bovenwerk zorgt voor ventilatie.

  • Comfortabele middenzool

    We hebben extra demping toegevoegd aan de tussenzool voor meer comfort en veerkracht.

  • Blijft goed zitten

    De interne band rond de middenvoet zorgt voor een stabiele, omsloten pasvorm.

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