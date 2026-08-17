Nike Downshifter 14 hardloopschoen voor heren (straat)

Confort e Prezzo
christiang673254844
Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.
Nike Downshifter 14
Til je run naar een hoger niveau met de Downshifter 14. We hebben de demping in de tussenzool vergroot voor nog meer comfort en veerkracht dan bij de vorige versie. Daarnaast zorgt het bovenwerk van open mesh voor optimale ventilatie, terwijl de band rond de middenvoet een stabiel, omsloten gevoel geeft.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.1 sterren
Confort e Prezzo
christiang673254844
Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.
PETROSG328087609
Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος
Love this
Gergely701177834
Great Quality, really comfi, great price
Nike Downshifter 14
Speciaal ontwikkeld voor
Demping
Gewicht
Hoogteverschil tussen hak en teen
Gewicht
Ongeveer 385 gram (herenmaat 43)
Hoogteverschil tussen hak en teen
10 mm