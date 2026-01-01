Nike Dominate 8P
Basketbal
Neem de controle over het veld met de Nike Dominate 8-panel basketbal. Deze schoen is gemaakt om buiten te spelen: de robuuste rubberen buitenkant zorgt voor langdurig gebruik, terwijl de getextureerde noppen en diepe voegen op het oppervlak uitzonderlijke balbeheersing en een fantastisch balgevoel bieden tijdens het spelen.
- Weergegeven kleur: Oranje/Zwart/Metallic Platinum/Zwart
- Stijl: BB9130-847
Nike Dominate 8P
Neem de controle over het veld met de Nike Dominate 8-panel basketbal. Deze schoen is gemaakt om buiten te spelen: de robuuste rubberen buitenkant zorgt voor langdurig gebruik, terwijl de getextureerde noppen en diepe voegen op het oppervlak uitzonderlijke balbeheersing en een fantastisch balgevoel bieden tijdens het spelen.
Pluspunten
- Duurzame buitenkant van rubber zodat je wedstrijd na wedstrijd kunt blijven spelen.
- Diepe groeven voor een prettig balgevoel en betere balbeheersing.
Productgegevens
- Voor buitengebruik
- 100% rubber
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Oranje/Zwart/Metallic Platinum/Zwart
- Stijl: BB9130-847
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Dominate 8P