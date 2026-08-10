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Nike Dash Dri-FIT hardloopshorts voor meisjes - Zwart/Light Smoke Grey/Wit

Gerecyclede materialen

Nike Dash

Dri-FIT hardloopshorts voor meisjes

29% korting

Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede polyestervezels

Maak je kilometers in een opvallende en luchtige stijl. De Nike Dash hardloopshort is ontworpen om op je natuurlijke taille te zitten, terwijl het verkoelend Dri-FIT materiaal over een gebogen zoom valt en je benen ventileert terwijl je grenzen overschrijdt.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Light Smoke Grey/Wit
  • Stijl: IF1760-010

Nike Dash

29% korting

Maak je kilometers in een opvallende en luchtige stijl. De Nike Dash hardloopshort is ontworpen om op je natuurlijke taille te zitten, terwijl het verkoelend Dri-FIT materiaal over een gebogen zoom valt en je benen ventileert terwijl je grenzen overschrijdt.

Voordelen

Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Productgegevens

  • Body: 100% polyester. Tailleband: 78% polyester/12% nylon/10% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Light Smoke Grey/Wit
  • Stijl: IF1760-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,30 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

2 sterren

  • not a favorite

    natishaw77259008

    runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.

Nike Dash Dri-FIT hardloopshorts voor meisjes

Nike Dash

29% korting

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