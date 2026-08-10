Nike Dash Dri-FIT hardloopshorts voor meisjes

not a favorite
natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede polyestervezels
Maak je kilometers in een opvallende en luchtige stijl. De Nike Dash hardloopshort is ontworpen om op je natuurlijke taille te zitten, terwijl het verkoelend Dri-FIT materiaal over een gebogen zoom valt en je benen ventileert terwijl je grenzen overschrijdt.
Nike Dash
Maak je kilometers in een opvallende en luchtige stijl. De Nike Dash hardloopshort is ontworpen om op je natuurlijke taille te zitten, terwijl het verkoelend Dri-FIT materiaal over een gebogen zoom valt en je benen ventileert terwijl je grenzen overschrijdt.
Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
2 sterren
not a favorite
natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Nike Dash