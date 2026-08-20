Dallas Mavericks Icon Edition Swingman Nike NBA-herenshorts

Gerecyclede materialen
Dallas Mavericks Icon Edition Swingman
Swingman Nike NBA-herenshorts
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
De Dallas Mavericks Icon Edition Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op authentieke NBA-shorts. Ze zijn gemaakt van zweetafvoerend materiaal en hebben zijzakken waarin je snel en makkelijk dingen kunt opbergen. De designdetails passen bij de look van je team op het speelveld. Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.
- Weergegeven kleur: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Wit
- Stijl: AJ5599-480
Dallas Mavericks Icon Edition Swingman
STEUN JE TEAM.
De Dallas Mavericks Icon Edition Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op authentieke NBA-shorts. Ze zijn gemaakt van zweetafvoerend materiaal en hebben zijzakken waarin je snel en makkelijk dingen kunt opbergen. De designdetails passen bij de look van je team op het speelveld. Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.
Pluspunten
- Dri-FIT technologie houdt je droog en comfortabel.
- Double-knit mesh is licht en toch duurzaam.
- Splitjes in de zoom zorgen voor bewegingsvrijheid.
Productgegevens
- Zijzakken in de naad
- 100% gerecycled polyester
- Machinewasbaar
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Wit
- Stijl: AJ5599-480
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Dallas Mavericks Icon Edition Swingman