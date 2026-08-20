Gerecyclede materialen
Nike Crossover
\Dri-FIT basketbalshorts voor dames (13 cm)
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Probeer je je spel te verbeteren? Trek deze korte broek van 13 cm aan die lekker hoog zit, zodat je in alle rust kunt trainen zonder dat materiaal in de weg zit. Ze zijn ook voorzien van onze Nike Dri-Fit technologie, zodat je droog en comfortabel blijft tijdens het spelen.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: II4240-010
Nike Crossover
Probeer je je spel te verbeteren? Trek deze korte broek van 13 cm aan die lekker hoog zit, zodat je in alle rust kunt trainen zonder dat materiaal in de weg zit. Ze zijn ook voorzien van onze Nike Dri-Fit technologie, zodat je droog en comfortabel blijft tijdens het spelen.
Voordelen
Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Productgegevens
- Zakplaatsing - zijkant
- Zaktype - hand
- Body: 100% polyester. Voering: 100% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: II4240-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,79 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike Crossover