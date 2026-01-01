Nike Court Vision Low Suede Premium
Herenschoenen
In de Nike Court Vision Low zie je de snelle aanvallende stijl van basketbal uit de jaren 80 terug gecombineerd met het hoge tempo van de sport van nu. Het gladde suède bovenwerk doet denken aan oldskool basketbalsneakers met een premium twist, en de klassieke rubberen kuipzool is te vinden op iconische designs uit het verleden.
- Weergegeven kleur: Wheat/Flax/Wheat
- Stijl: IQ9749-700
Nike Court Vision Low Suede Premium
In de Nike Court Vision Low zie je de snelle aanvallende stijl van basketbal uit de jaren 80 terug gecombineerd met het hoge tempo van de sport van nu. Het gladde suède bovenwerk doet denken aan oldskool basketbalsneakers met een premium twist, en de klassieke rubberen kuipzool is te vinden op iconische designs uit het verleden.
Pluspunten
- Het bovenwerk van suède wordt met de tijd steeds zachter en mooier.
- Perforaties bij de neus en zijkanten zorgen voor extra ventilatie.
Productgegevens
- Bovenwerk met echt leer
- Rubberen buitenzool
- Weergegeven kleur: Wheat/Flax/Wheat
- Stijl: IQ9749-700
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Court Vision Low Suede Premium