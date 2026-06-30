Nike Court Vision Low Herenschoenen

Beautiful
Abel871517591
Nice sneaker for every occasion. I love it
Verliefd op de oldskool basketbalstijl van de jaren 80? Ontdek de Court Vision. Hij combineert synthetisch leer met een rubberen kuipzool voor langdurig comfort dat is geïnspireerd op de meest iconische designs uit het verleden.
Nike Court Vision Low
Verliefd op de oldskool basketbalstijl van de jaren 80? Ontdek de Court Vision. Hij combineert synthetisch leer met een rubberen kuipzool voor langdurig comfort dat is geïnspireerd op de meest iconische designs uit het verleden.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Beautiful
Abel871517591
Nice sneaker for every occasion. I love it
Altijd goed
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Voor mij mijn 4 de keer Court, deze vind ik bijzonder mooi!
Nike Court Vision Low