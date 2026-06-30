 
afbeelding 1 van 8
Nike Court Vision Low Herenschoenen - Summit White/Silver Sage/Zwart

Nike Court Vision Low

Herenschoenen

€ 79,99
Selecteer maatMaatwijzer

Verliefd op de oldskool basketbalstijl van de jaren 80? Ontdek de Court Vision. Hij combineert synthetisch leer met een rubberen kuipzool voor langdurig comfort dat is geïnspireerd op de meest iconische designs uit het verleden.


  • Weergegeven kleur: Summit White/Silver Sage/Zwart
  • Stijl: IM0459-104

Nike Court Vision Low

€ 79,99

Verliefd op de oldskool basketbalstijl van de jaren 80? Ontdek de Court Vision. Hij combineert synthetisch leer met een rubberen kuipzool voor langdurig comfort dat is geïnspireerd op de meest iconische designs uit het verleden.

Voordelen

  • Het bovenwerk van textiel en synthetisch leer is sterk en comfortabel.
  • Perforaties bij de neus en zijkanten zorgen voor ventilatie.
  • De rubberen zool heeft stiksels op de volledige kuipzool voor extra stevigheid.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Summit White/Silver Sage/Zwart
  • Stijl: IM0459-104

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

5 sterren

  • Beautiful

    Abel871517591

    Nice sneaker for every occasion. I love it

  • Altijd goed

    johnbc563c7888a1942868d8abdb014886033

    Voor mij mijn 4 de keer Court, deze vind ik bijzonder mooi!

Nike Court Vision Low Herenschoenen

Nike Court Vision Low

€ 79,99

Maak de look af

Item 3 of 4