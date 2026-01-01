Nike Cortez By You custom schoenen

Nike Cortez By You

€ 119,99

Bij deze Cortez draait alles om de accessoires. Kies uit klassieke neutrale kleuren en dromerige pasteltinten in suède, nylon en leer, geïnspireerd op de kleuren en graphics van LA. Maak het af met een speciaal Swoosh logo van leer of lakleer of ga voor een zoete knalroze metallic variant. Zorg ervoor dat je alles aanpast, van het lipje aan de achterkant tot de veterlabels, die verkrijgbaar zijn in goud en zilver.

Jouw basis Ga voor volledig suède, volledig leer of combineer het met nylon voor je perfecte look. Ga voor kleur Kies uit een klassiek sportkleurenpalet of ga voor een LA-uitstraling met verwassen pasteltinten. Maak het persoonlijk Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Laat je creativiteit de vrije loop met een roos, hart of aanpasbare inscriptie op het lipje aan de achterkant. We zetten ook je naam op de doos.

Meer pluspunten De foam middenzool met iconische wedge is geïnspireerd op het origineel uit 1972 en zorgt direct voor comfort.

Visgraatprofiel op de buitenzool combineert grip met Nike DNA.

De gewatteerde, lage kraag ziet er gestroomlijnd uit en voelt heerlijk aan.

Productgegevens Onze members zijn uniek en je schoenen zijn dat ook. Elk paar is één voor één met de hand gemaakt. Sommige dingen zijn het wachten meer dan waard.

Met onze 3D-builder zie je je creatie tot leven komen terwijl je experimenteert met alle designopties.

Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig

Stijl: FV9523-900