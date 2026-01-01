Gerecyclede materialen
Nike Commute
Crossbodytas (1 liter)
Mode en functionaliteit voor de moderne forens. Klein maar krachtig: deze tas heeft de perfecte maat voor al je kleine, dagelijkse essentials. De tas heeft zowel aan de voor- als achterkant vakken met rits. Een interne steekzak aan de achterkant helpt je waardevolle spullen georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk te houden. Reflecterende details zorgen voor een opvallende afwerking.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Reflect Silver
- Stijl: IQ1279-010
Nike Commute
Mode en functionaliteit voor de moderne forens. Klein maar krachtig: deze tas heeft de perfecte maat voor al je kleine, dagelijkse essentials. De tas heeft zowel aan de voor- als achterkant vakken met rits. Een interne steekzak aan de achterkant helpt je waardevolle spullen georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk te houden. Reflecterende details zorgen voor een opvallende afwerking.
Pluspunten
- Verstelbaar schouderbandje om aan beide kanten te dragen.
- Gewatteerd achterpaneel zorgt voor comfort.
Productgegevens
- 13 x 20 x 5 cm (hxbxd)
- Body: 100% nylon. Voering: 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Reflect Silver
- Stijl: IQ1279-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Commute