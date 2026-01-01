Gerecyclede materialen
Nike Club
Trainingsbroek voor heren
Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. Deze klassieke trainingsbroek is gemaakt van een stevig geweven stof en heeft een recht pijpdesign met elastiek in de zoom, zodat je de look rondom je schoenen kunt variëren.
- Weergegeven kleur: Zwart/Sanddrift/Sanddrift
- Stijl: IQ6278-010
Nike Club
Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. Deze klassieke trainingsbroek is gemaakt van een stevig geweven stof en heeft een recht pijpdesign met elastiek in de zoom, zodat je de look rondom je schoenen kunt variëren.
Pluspunten
- De volledige mesh voering biedt comfort en ventilatie.
- De zijvlakken zorgen voor een tijdloze stijl.
Productgegevens
- Geborduurd Nike Club scriptlogo
- Steekzakken
- Achterzak met drukknoopsluiting
- Elastische tailleband met trekkoord
- Body: 100% nylon. Voering: 100% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Sanddrift/Sanddrift
- Stijl: IQ6278-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,91 m lang
- Het Big & Tall model draagt maat 3XL en is 1,83 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Club