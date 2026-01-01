afbeelding 1 van 6
Gerecyclede materialen
Nike Club
Ongestructureerde knit pet
€ 34,99
Een geborduurd embleem en een klep van waffle-knit geven deze klassieke Club pet een premium touch. Hij bestaat uit stevig katoenen canvas en heeft een gebogen klep voor een klassieke look.
- Weergegeven kleur: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Stijl: IQ1326-323
Nike Club
€ 34,99
Een geborduurd embleem en een klep van waffle-knit geven deze klassieke Club pet een premium touch. Hij bestaat uit stevig katoenen canvas en heeft een gebogen klep voor een klassieke look.
Productgegevens
- Verstelbare metalen schuifsluiting
- Body: 100% katoen. Vlakken: 100% polyester. Voering voorkant: 100% polyester
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Stijl: IQ1326-323
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike Club.
Nike Club
€ 34,99