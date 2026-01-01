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Gerecyclede materialen
Nike Club
Ongestructureerde denim pet
€ 34,99
Een airbrush-verftechniek geeft deze denim Club pet een verweerde, ingedragen look. Hij heeft een gebogen klep en een middelhoge pasvorm voor een klassieke look. A
- Weergegeven kleur: College Navy/Pink Foam
- Stijl: IQ1314-419
Nike Club
€ 34,99
Een airbrush-verftechniek geeft deze denim Club pet een verweerde, ingedragen look. Hij heeft een gebogen klep en een middelhoge pasvorm voor een klassieke look. A
Productgegevens
- Geweven patch
- Verstelbaar bandje achterop
- Metalen schuifsluiting
- Body: 100% katoen. Voering voorvlak: 100% polyester
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: College Navy/Pink Foam
- Stijl: IQ1314-419
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Club
€ 34,99