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Nike Club laptopsleeve - Space Purple/Bleached Coral/Zwart

Nike Club

Laptopsleeve

€ 37,99

Deze waterbestendige Nike Club laptopsleeve is geschikt voor een laptop van maximaal 16 inch. In het voorvak met ritssluiting is ruimte voor een tablet van 14 inch of accessoires.


  • Weergegeven kleur: Space Purple/Bleached Coral/Zwart
  • Stijl: IW7915-570

Nike Club

€ 37,99

Deze waterbestendige Nike Club laptopsleeve is geschikt voor een laptop van maximaal 16 inch. In het voorvak met ritssluiting is ruimte voor een tablet van 14 inch of accessoires.

Productgegevens

  • Geschikt voor laptops tot 16 inch (41 cm)
  • Romp: 54% nylon/40% polyester/6% elastaan. Voering: 100% polyester.
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Space Purple/Bleached Coral/Zwart
  • Stijl: IW7915-570

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Club laptopsleeve

    Nike Club

    € 37,99