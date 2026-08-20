afbeelding 1 van 4
Nike Club
Laptopsleeve
€ 37,99
Deze waterbestendige Nike Club laptopsleeve is geschikt voor een laptop van maximaal 16 inch. In het voorvak met ritssluiting is ruimte voor een tablet van 14 inch of accessoires.
- Weergegeven kleur: Space Purple/Bleached Coral/Zwart
- Stijl: IW7915-570
Nike Club
€ 37,99
Deze waterbestendige Nike Club laptopsleeve is geschikt voor een laptop van maximaal 16 inch. In het voorvak met ritssluiting is ruimte voor een tablet van 14 inch of accessoires.
Productgegevens
- Geschikt voor laptops tot 16 inch (41 cm)
- Romp: 54% nylon/40% polyester/6% elastaan. Voering: 100% polyester.
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Space Purple/Bleached Coral/Zwart
- Stijl: IW7915-570
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Geen beoordelingen
Nike Club
€ 37,99