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Goede beoordeling
Nike Club joggingbroek van sweatstof voor heren - Zwart/Zwart/Wit

Nike Club

Joggingbroek van sweatstof voor heren

€ 54,99
Zwart/Zwart/Wit
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Wit
Obsidian/Obsidian/Wit
Pink Foam/Pink Foam/Wit
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Deze klassieke joggingbroek is ontworpen om ontspannen aan te voelen bij het zitvlak en de dijen, met een iets taps toelopende ribbelboord bij de enkels. De halfzware zachte sweatstof is comfortabel, net als een klassieke joggingbroek.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: FN3801-010

Nike Club

€ 54,99

Deze klassieke joggingbroek is ontworpen om ontspannen aan te voelen bij het zitvlak en de dijen, met een iets taps toelopende ribbelboord bij de enkels. De halfzware zachte sweatstof is comfortabel, net als een klassieke joggingbroek.

Pluspunten

  • De halfzware sweatstof (met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant) zorgt voor structuur, ventilatie en een zacht gevoel, zodat je hem niet alleen in de sportschool maar ook op de bank kunt dragen.
  • Een elastische tailleband en een rond trekkoord aan de buitenkant zorgen voor een comfortabele pasvorm op maat bij de taille.
  • De verborgen drukknopen op de achterzakken houden je kleine spullen veilig.

Productgegevens

  • Geborduurd Nike Futura logo
  • Steekzakken
  • Body: 78-84% katoen/16-22% polyester. Zijzak/achterzak: 100% katoen.
  • De materiaalpercentages kunnen verschillen. Kijk op het label voor de werkelijke samenstelling.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: FN3801-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,75 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (20)

4.5 sterren

  • ElodyK819250535

    Conforme aux attentes et aux photos

  • Guido680484570

    Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg

  • Dobre dresy

    Grzegorz882839540

    Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.

Nike Club joggingbroek van sweatstof voor heren

Nike Club

€ 54,99

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