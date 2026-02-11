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Nike Club hoodie van sweatstof voor heren - Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Wit

Nike Club

Hoodie van sweatstof voor heren

€ 64,99
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Wit
Zwart/Zwart/Wit
Obsidian/Obsidian/Wit
Light Magenta/Light Magenta/Wit
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Deze Nike Club hoodie is gemaakt van zachte sweatstof. De klassieke pasvorm heeft een relaxte feel op de body zodat je hem gemakkelijk met andere laagjes kunt dragen.


  • Weergegeven kleur: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Wit
  • Stijl: FN3866-063

Nike Club

€ 64,99

Deze Nike Club hoodie is gemaakt van zachte sweatstof. De klassieke pasvorm heeft een relaxte feel op de body zodat je hem gemakkelijk met andere laagjes kunt dragen.

Pluspunten

  • De halfzware sweatstof (met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant) zorgt voor structuur, ventilatie en een zacht gevoel, zodat je hem niet alleen in de sportschool maar ook op de bank kunt dragen.
  • Een dubbellaagse capuchon van fleece zorgt voor extra zachtheid en warmte.

Productgegevens

  • Rond gevlochten trekkoord
  • Geborduurd Nike Futura logo
  • Buidelzak
  • Geribde kraag en boorden
  • Body/voering capuchon: 80-84% katoen/16-20% polyester.
  • De materiaalpercentages kunnen verschillen. Kijk op het label voor de werkelijke samenstelling.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Wit
  • Stijl: FN3866-063

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (7)

4.1 sterren

  • Super sweat à capuche

    Thibault991525035

    Rien à dire, parfait à la taille 👌🤝

  • Joanna690402492

    Idealna, wszystko w porządku .Polecam.

  • Sweat nike

    Bogoss

    Très bien %

Nike Club hoodie van sweatstof voor heren

Nike Club

€ 64,99

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