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Nike Club hoodie van sweatstof met rits voor heren - Zwart/Zwart/Wit

Nike Club

Hoodie van sweatstof met rits voor heren

€ 69,99
Zwart/Zwart/Wit
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Wit
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Deze Nike Club hoodie met rits over de hele lengte biedt casual comfort en een klassieke look. De halfzware sweatstof (met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant) zorgt voor structuur, ventilatie en een zacht gevoel, zodat je hem niet alleen in de sportschool maar ook op de bank kunt dragen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: FN3884-010

Nike Club

€ 69,99

Deze Nike Club hoodie met rits over de hele lengte biedt casual comfort en een klassieke look. De halfzware sweatstof (met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant) zorgt voor structuur, ventilatie en een zacht gevoel, zodat je hem niet alleen in de sportschool maar ook op de bank kunt dragen.

Pluspunten

  • De standaardpasvorm heeft een relaxte feel zodat je gemakkelijk meerdere lagen kunt dragen.
  • De dubbellaagse capuchon biedt extra warmte.

Productgegevens

  • Geborduurd Nike Futura logo
  • Gedeeld buidelvak
  • Geribde kraag en boorden
  • Body/voering capuchon: 80-84% katoen/16-20% polyester.
  • De materiaalpercentages kunnen verschillen. Kijk op het label voor de werkelijke samenstelling.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: FN3884-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,75 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (5)

4 sterren

  • Più che una M sembra una L

    andreab336218981

    Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso

  • A bit oversized

    JorgeRua74

    Um pouco oversized

  • Cool

    Joseeduardo959685191

    Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr

Nike Club hoodie van sweatstof met rits voor heren

Nike Club

€ 69,99

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