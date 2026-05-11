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Nike Club herenbroek van sweatstof met open zoom - Zwart/Zwart/Wit

Nike Club

Herenbroek van sweatstof met open zoom

€ 54,99
Zwart/Zwart/Wit
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Wit
Selecteer maatMaatwijzer

Deze klassieke joggingbroek is zowel strak als casual. De halfzware sweatstof (met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant) zorgt voor structuur, ventilatie en zachtheid. Door de open zoom rust de broek comfortabel op je schoenen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: HQ4422-010

Nike Club

€ 54,99

Deze klassieke joggingbroek is zowel strak als casual. De halfzware sweatstof (met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant) zorgt voor structuur, ventilatie en zachtheid. Door de open zoom rust de broek comfortabel op je schoenen.

Pluspunten

  • Ontworpen voor een relaxt gevoel bij het zitvlak en de heupen voor een casual pasvorm.
  • In de verborgen achterzakken met drukknopen kun je kleine items veilig opbergen.

Productgegevens

  • Geborduurd Nike Futura logo
  • Elastische tailleband met trekkoord aan de buitenkant
  • Steekzakken
  • Body: 80% katoen/20% polyester. Zijzakken: 100% katoen. Achterzak: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: HQ4422-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (14)

3.7 sterren

  • AntoninoS204272534

    Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole

  • AfonsoB259257767

    I’m 181cm and S is fine/little bit loose

  • Bra byxa men stor storlek

    JesperH824442880

    Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna

Nike Club herenbroek van sweatstof met open zoom

Nike Club

€ 54,99

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