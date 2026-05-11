Nike Club herenbroek van sweatstof met open zoom

AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
Deze klassieke joggingbroek is zowel strak als casual. De halfzware sweatstof (met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant) zorgt voor structuur, ventilatie en zachtheid. Door de open zoom rust de broek comfortabel op je schoenen.
Nike Club
Deze klassieke joggingbroek is zowel strak als casual. De halfzware sweatstof (met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant) zorgt voor structuur, ventilatie en zachtheid. Door de open zoom rust de broek comfortabel op je schoenen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
3.7 sterren
AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
AfonsoB259257767
I’m 181cm and S is fine/little bit loose
Bra byxa men stor storlek
JesperH824442880
Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna
Nike Club