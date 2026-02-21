 
afbeelding 1 van 3
Nike Club Fleece tweedelige set voor baby's (12-24 maanden) - Dark Grey Heather

Nike

Club Fleece tweedelige set voor baby's (12-24 maanden)

€ 42,99
Dark Grey Heather
Zwart
Football Blue
Selecteer maatMaatwijzer

Ben je op zoek naar een gemakkelijke manier om je kleintje in een warme, casual stijl te kleden? Deze tweedelige set, gemaakt van zacht en warm fleecemateriaal, is daar uitermate geschikt voor. De hoodie is ruim genoeg om over een T-shirt of tanktop te dragen en de bijpassende, toelopende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm die de hele dag fijn zit.


  • Weergegeven kleur: Dark Grey Heather
  • Stijl: FV3887-063

Nike

€ 42,99

Ben je op zoek naar een gemakkelijke manier om je kleintje in een warme, casual stijl te kleden? Deze tweedelige set, gemaakt van zacht en warm fleecemateriaal, is daar uitermate geschikt voor. De hoodie is ruim genoeg om over een T-shirt of tanktop te dragen en de bijpassende, toelopende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm die de hele dag fijn zit.

Productgegevens

  • 60% katoen/40% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Dark Grey Heather
  • Stijl: FV3887-063

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

4 sterren

  • Nike tracksuit

    Carolina160410038

    Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!

  • Linda

    blamcab965345989

    Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂

Nike Club Fleece tweedelige set voor baby's (12-24 maanden)

Nike

€ 42,99

Maak de look af

Item 3 of 6