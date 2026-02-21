Nike Club Fleece tweedelige set voor baby's (12-24 maanden)

Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Ben je op zoek naar een gemakkelijke manier om je kleintje in een warme, casual stijl te kleden? Deze tweedelige set, gemaakt van zacht en warm fleecemateriaal, is daar uitermate geschikt voor. De hoodie is ruim genoeg om over een T-shirt of tanktop te dragen en de bijpassende, toelopende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm die de hele dag fijn zit.
Nike
Ben je op zoek naar een gemakkelijke manier om je kleintje in een warme, casual stijl te kleden? Deze tweedelige set, gemaakt van zacht en warm fleecemateriaal, is daar uitermate geschikt voor. De hoodie is ruim genoeg om over een T-shirt of tanktop te dragen en de bijpassende, toelopende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm die de hele dag fijn zit.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4 sterren
Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Linda
blamcab965345989
Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂
Nike