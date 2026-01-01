Nike Club Fleece hoodie van sweatstof met rits over de hele lengte voor kids

Nike Club Fleece
Hoodie van sweatstof met rits over de hele lengte van voor kids
Beweeg op je eigen tempo en speel volgens je eigen regels, niet die van het weer. Dit is de perfecte optie voor als je iets minder warms nodig hebt dan onze geborstelde fleece. De lichte sweatstof voelt zacht aan en zorgt voor comfort, net als klassieke sweatshirts. Rits 'm dicht en ga naar buiten.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: FD3017-010
Nike Club Fleece
Beweeg op je eigen tempo en speel volgens je eigen regels, niet die van het weer. Dit is de perfecte optie voor als je iets minder warms nodig hebt dan onze geborstelde fleece. De lichte sweatstof voelt zacht aan en zorgt voor comfort, net als klassieke sweatshirts. Rits 'm dicht en ga naar buiten.
Pluspunten
- We hebben onze maten aangepast om ons te concentreren op pasvorm, niet op geslacht, zodat elk kind op zijn eigen manier kan spelen.
- Bewaar al je snacks en schatten in de zakken aan de voorkant.
- De geribde boorden en zoom zorgen dat de hoodie goed blijft zitten terwijl je beweegt.
Productgegevens
- Body: 80% katoen/20% polyester. Rib: 97% katoen/3% elastaan.
- Geborduurd Futura logo
- Geribde boorden en zoom
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: FD3017-010
Maat en pasvorm
- Het vrouwelijke model draagt maat S en is 1,32 m lang
- Het mannelijke model draagt maat M en is 1,37 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Club Fleece