triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 6
Goede beoordeling
Nike Club Alumni herenshorts van sweatstof - Zwart/Zwart/Wit

Nike Club

Alumni Herenshorts van sweatstof

€ 44,99
Zwart/Zwart/Wit
Sail/Sail/Zwart
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Wit
Obsidian/Obsidian/Wit
Pink Foam/Pink Foam/Wit
Selecteer maatMaatwijzer

Deze Alumni shorts van sweatstof zijn gemaakt met het comfort van Nike Club en hebben een casual pasvorm die losjes zit bij het zitvlak en de dijen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: FQ4950-010

Nike Club

€ 44,99

Deze Alumni shorts van sweatstof zijn gemaakt met het comfort van Nike Club en hebben een casual pasvorm die losjes zit bij het zitvlak en de dijen.

Pluspunten

  • De halfzware sweatstof (met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant) zorgt voor structuur, ventilatie en een zacht gevoel, zodat je hem niet alleen in de sportschool maar ook op de bank kunt dragen.
  • In de binnenzak blijven je kleine spullen veilig zitten.

Productgegevens

  • Steekzakken
  • Met elastische tailleband met rond trekkoord aan de buitenkant
  • 58% katoen/23% rayon/19% polyester. Voorzak: 100% katoen; Tailleband: 49% rayon/47% katoen/4% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: FQ4950-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
    • Het Big & Tall model draagt maat 3XL en is 1,96 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (58)

4.3 sterren

  • sebastienpons@hotmail.fr

    Basic à avoir dans ses tenues.

  • Alessio964280210

    perfetti, molto comodi, li consiglio molto.

  • Un rosa sbiadito

    DanielaV366644012

    Sembrava carino il colore visto in foto, ma indossato e visto dal vivo non mi è piaciuto granché, troppo chiaro e senza identità. Inoltre la vestibilità mi sembra più ampia degli altri pantaloncini già in mio possesso dello stesso tipo.

Nike Club Alumni herenshorts van sweatstof

Nike Club

€ 44,99

Maak de look af

Item 3 of 75

Geïnspireerd op sport, gestyled door jou

Scoor je favoriete gear en stel je eigen look samen.

De zomercollectie

Gemaakt om jouw eigen seizoensstijl een sportieve look te geven.