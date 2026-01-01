C.J. Stroud Houston Texans
Nike NFL American Football-wedstrijdjersey voor heren
Vertegenwoordig een van de topsterren van je team met deze jersey van de Houston Texans. Dankzij de uitstekende ventilatie en ruime pasvorm blijf je droog en comfortabel met de authentieke look van het wedstrijdtenue.
- Weergegeven kleur: Pitch Blue
- Stijl: II7377-426
C.J. Stroud Houston Texans
Vertegenwoordig een van de topsterren van je team met deze jersey van de Houston Texans. Dankzij de uitstekende ventilatie en ruime pasvorm blijf je droog en comfortabel met de authentieke look van het wedstrijdtenue.
Pluspunten
- Het shirt met gezeefdrukte naam, nummer en teamlogo voelt licht aan en gaat lang mee.
- Ventilatie op warme plekken houdt je koel.
Productgegevens
- V-hals met NFL-logo
- Labelinformatie is op de stof gedrukt
- Geweven label
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Pitch Blue
- Stijl: II7377-426
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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C.J. Stroud Houston Texans