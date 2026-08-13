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Nike 'City Pack' T-shirt voor heren - Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog

Nike 'City Pack'

T-shirt voor heren

€ 39,99
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De Air Max lijn zit vol met verschillende karakters, elk met hun eigen persoonlijke stijl. Laten we ze vieren.


  • Weergegeven kleur: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
  • Stijl: IQ3765-070

Nike 'City Pack'

€ 39,99

De Air Max lijn zit vol met verschillende karakters, elk met hun eigen persoonlijke stijl. Laten we ze vieren.

Productgegevens

  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
  • Stijl: IQ3765-070

Maat en pasvorm

    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Qualität hochwertig

    Enrico841255912

    einfach topp Qualität. Super Material.

Nike 'City Pack' T-shirt voor heren

Nike 'City Pack'

€ 39,99

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