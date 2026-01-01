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Chicago Bulls Statement Edition Jordan NBA MVP jack voor heren - Anthracite

Gerecyclede materialen

Chicago Bulls Statement Edition

Jordan NBA MVP jack voor heren

€ 134,99
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Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede vezels

Van op straat tot in de competitie, de Chicago Bulls staan altijd vooraan in je gedachten. Of je nu door de stad loopt of trots rondloopt na een mooie reeks overwinningen, dit Statement Edition MVP jack laat je jouw support voor de Bulls zien.


  • Weergegeven kleur: Anthracite
  • Stijl: IB0022-060

Chicago Bulls Statement Edition

€ 134,99

Van op straat tot in de competitie, de Chicago Bulls staan altijd vooraan in je gedachten. Of je nu door de stad loopt of trots rondloopt na een mooie reeks overwinningen, dit Statement Edition MVP jack laat je jouw support voor de Bulls zien.

Productgegevens

  • Body: 100% nylon. Voering body: 100% polyester. Voering mouwen: 100% nylon.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Anthracite
  • Stijl: IB0022-060

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
    • Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.

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    Chicago Bulls Statement Edition Jordan NBA MVP jack voor heren

    Chicago Bulls Statement Edition

    € 134,99

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