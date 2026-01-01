Gerecyclede materialen
Chicago Bulls Statement Edition
Jordan NBA MVP jack voor heren
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede vezels
Van op straat tot in de competitie, de Chicago Bulls staan altijd vooraan in je gedachten. Of je nu door de stad loopt of trots rondloopt na een mooie reeks overwinningen, dit Statement Edition MVP jack laat je jouw support voor de Bulls zien.
- Weergegeven kleur: Anthracite
- Stijl: IB0022-060
Chicago Bulls Statement Edition
Van op straat tot in de competitie, de Chicago Bulls staan altijd vooraan in je gedachten. Of je nu door de stad loopt of trots rondloopt na een mooie reeks overwinningen, dit Statement Edition MVP jack laat je jouw support voor de Bulls zien.
Productgegevens
- Body: 100% nylon. Voering body: 100% polyester. Voering mouwen: 100% nylon.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Anthracite
- Stijl: IB0022-060
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
- Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.
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Chicago Bulls Statement Edition