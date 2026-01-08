Chicago Bulls Jordan Basketball Flight fleece hoodie voor heren

LudekL531493440
Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
Van op straat tot in de competitie, de Chicago Bulls staan altijd vooraan in je gedachten. Of je nu door de stad loopt of trots rondloopt na een mooie reeks overwinningen, deze hoodie laat je jouw support voor de Bulls zien én houdt je droog en comfortabel.
Chicago Bulls
Van op straat tot in de competitie, de Chicago Bulls staan altijd vooraan in je gedachten. Of je nu door de stad loopt of trots rondloopt na een mooie reeks overwinningen, deze hoodie laat je jouw support voor de Bulls zien én houdt je droog en comfortabel.
Onze halfzware, halfgeborstelde fleece is glad aan de buitenkant en een beetje pluizig aan de binnenkant voor een warm en toch luchtig gevoel. Het is een comfortabele laag die je het hele jaar door kunt dragen, perfect voor wisselvallige temperaturen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
LudekL531493440
Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
Chicago Bulls