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Chicago Bulls Jordan Basketball Flight fleece hoodie voor heren - Anthracite/Wit

Chicago Bulls

Jordan Basketball Flight fleece hoodie voor heren

€ 119,99
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Van op straat tot in de competitie, de Chicago Bulls staan altijd vooraan in je gedachten. Of je nu door de stad loopt of trots rondloopt na een mooie reeks overwinningen, deze hoodie laat je jouw support voor de Bulls zien én houdt je droog en comfortabel.


  • Weergegeven kleur: Anthracite/Wit
  • Stijl: HV9794-060

Chicago Bulls

€ 119,99

Van op straat tot in de competitie, de Chicago Bulls staan altijd vooraan in je gedachten. Of je nu door de stad loopt of trots rondloopt na een mooie reeks overwinningen, deze hoodie laat je jouw support voor de Bulls zien én houdt je droog en comfortabel.

Voordelen

Onze halfzware, halfgeborstelde fleece is glad aan de buitenkant en een beetje pluizig aan de binnenkant voor een warm en toch luchtig gevoel. Het is een comfortabele laag die je het hele jaar door kunt dragen, perfect voor wisselvallige temperaturen.

Productgegevens

  • Body: 100% katoen. Voering capuchon: 100% katoen. Rib: 96% katoen/4% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Anthracite/Wit
  • Stijl: HV9794-060

Maat en pasvorm

    • Oversized pasvorm: ruimvallend en baggy
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • LudekL531493440

    Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost

Chicago Bulls Jordan Basketball Flight fleece hoodie voor heren

Chicago Bulls

€ 119,99

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