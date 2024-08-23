Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike NBA-herenshorts

Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
De Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op authentieke NBA-shorts. Ze zijn gemaakt van zweetafvoerend materiaal en hebben zijzakken waarin je snel en makkelijk dingen kunt opbergen. De designdetails passen bij de look van je team op het speelveld. Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.
Chicago Bulls Icon Edition Swingman
STEUN JE TEAM.
De Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op authentieke NBA-shorts. Ze zijn gemaakt van zweetafvoerend materiaal en hebben zijzakken waarin je snel en makkelijk dingen kunt opbergen. De designdetails passen bij de look van je team op het speelveld. Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.8 sterren
Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Ottimo pantaloncino
Patrizia501063455
Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto
Marcin793570222
super polecam
Chicago Bulls Icon Edition Swingman