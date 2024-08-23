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Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike NBA-herenshorts - University Red/Wit/Wit

Gerecyclede materialen

Chicago Bulls Icon Edition Swingman

Swingman Nike NBA-herenshorts

€ 69,99
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Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

De Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op authentieke NBA-shorts. Ze zijn gemaakt van zweetafvoerend materiaal en hebben zijzakken waarin je snel en makkelijk dingen kunt opbergen. De designdetails passen bij de look van je team op het speelveld. Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.


  • Weergegeven kleur: University Red/Wit/Wit
  • Stijl: AJ5593-657

Chicago Bulls Icon Edition Swingman

€ 69,99

STEUN JE TEAM.

De Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op authentieke NBA-shorts. Ze zijn gemaakt van zweetafvoerend materiaal en hebben zijzakken waarin je snel en makkelijk dingen kunt opbergen. De designdetails passen bij de look van je team op het speelveld. Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.

Pluspunten

  • Dri-FIT technologie houdt je droog en comfortabel.
  • Double-knit mesh is licht en toch duurzaam.
  • Splitjes in de zoom zorgen voor bewegingsvrijheid.

Productgegevens

  • Zijzakken in de naad
  • 100% gerecycled polyester
  • Machinewasbaar
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: University Red/Wit/Wit
  • Stijl: AJ5593-657

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (24)

4.8 sterren

  • Riccardo

    Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva

  • Ottimo pantaloncino

    Patrizia501063455

    Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto

  • Marcin793570222

    super polecam

Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike NBA-herenshorts

Chicago Bulls Icon Edition Swingman

€ 69,99

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