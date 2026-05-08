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Chicago Bulls Essential Nike NBA-herenshirt - University Red

Chicago Bulls Essential

Nike NBA-herenshirt

30% korting
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Je hebt genoeg om je zorgen over te maken op de wedstrijddag — hou je outfitkeuze eenvoudig. Maak je klaar voor het seizoen in dit klassieke Chicago Bulls T-shirt.


  • Weergegeven kleur: University Red
  • Stijl: FJ0231-657

Chicago Bulls Essential

30% korting

Je hebt genoeg om je zorgen over te maken op de wedstrijddag — hou je outfitkeuze eenvoudig. Maak je klaar voor het seizoen in dit klassieke Chicago Bulls T-shirt.

Productgegevens

  • 50-100% katoen/0-50% polyester
  • Materiaalpercentages kunnen afwijken. Kijk op het label voor de werkelijke samenstelling.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: University Red
  • Stijl: FJ0231-657

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (23)

4.4 sterren

  • Great Bulls T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Nice T-shirt. Good fit, lovely material and has the iconic Chicago Bulls logo

  • Super koszulka

    RafałT737750965

    Zdjęcie troszkę nie oddaje koloru, bo ma identyczny jak bluza .. jakość wykonania i materiał na najwyższym poziomie

  • Great product

    SUPERSTAR

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and price. It’s back to regular retail now

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

Chicago Bulls Essential Nike NBA-herenshirt

Chicago Bulls Essential

30% korting

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