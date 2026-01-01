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Gerecyclede materialen
Chicago Bulls Courtside
Nike NBA Club Peak trainingspak voor heren
€ 129,99
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Onderweg, op pad, waar je ook gaat, het is altijd Bulls-tijd. Trek het aan voor Chicago en laat je teamtrots zien in dit top trainingspak.
- Weergegeven kleur: Zwart/University Red
- Stijl: HV9713-010
Chicago Bulls Courtside
€ 129,99
Onderweg, op pad, waar je ook gaat, het is altijd Bulls-tijd. Trek het aan voor Chicago en laat je teamtrots zien in dit top trainingspak.
Productgegevens
- Geribde zoom en boorden
- Elastische tailleband met trekkoord.
- Body: 100% polyester. Rib: 98% polyester/2% elastaan. Zak (knokkelkant): 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/University Red
- Stijl: HV9713-010
Maat en pasvorm
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
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Chicago Bulls Courtside
€ 129,99