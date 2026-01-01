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Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club Peak trainingspak voor heren - Zwart/University Red

Gerecyclede materialen

Chicago Bulls Courtside

Nike NBA Club Peak trainingspak voor heren

€ 129,99

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Onderweg, op pad, waar je ook gaat, het is altijd Bulls-tijd. Trek het aan voor Chicago en laat je teamtrots zien in dit top trainingspak.


  • Weergegeven kleur: Zwart/University Red
  • Stijl: HV9713-010

Chicago Bulls Courtside

€ 129,99

Onderweg, op pad, waar je ook gaat, het is altijd Bulls-tijd. Trek het aan voor Chicago en laat je teamtrots zien in dit top trainingspak.

Productgegevens

  • Geribde zoom en boorden
  • Elastische tailleband met trekkoord.
  • Body: 100% polyester. Rib: 98% polyester/2% elastaan. Zak (knokkelkant): 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/University Red
  • Stijl: HV9713-010

Maat en pasvorm

    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

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    Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club Peak trainingspak voor heren

    Chicago Bulls Courtside

    € 129,99

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