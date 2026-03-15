 
afbeelding 1 van 2
Chicago Bulls Club Nike NBA-hoodie voor heren - University Red/Wit

Chicago Bulls Club

Nike NBA-hoodie voor heren

€ 74,99
Selecteer maatMaatwijzer

Zachte fleece en de Bulls. Hij heeft alles wat je zo fijn vindt aan een Nike hoodie, met een extraatje voor de fans.


  • Weergegeven kleur: University Red/Wit
  • Stijl: HM9872-657

Chicago Bulls Club

€ 74,99

Zachte fleece en de Bulls. Hij heeft alles wat je zo fijn vindt aan een Nike hoodie, met een extraatje voor de fans.

Productgegevens

  • Voering body/capuchon: 79% katoen/21% polyester. Rib: 98% katoen/2% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: University Red/Wit
  • Stijl: HM9872-657

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

5 sterren

  • Felpa

    Giorgio40540547

    Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !

  • Bardzo fajna bluza

    RafałT737750965

    Bluza prezentuje się super. Jakość materiału i jakość wykonania super

Chicago Bulls Club Nike NBA-hoodie voor heren

Chicago Bulls Club

€ 74,99

Maak de look af