Chicago Bulls Club Nike NBA-hoodie voor heren

Felpa
Giorgio40540547
Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !
Zachte fleece en de Bulls. Hij heeft alles wat je zo fijn vindt aan een Nike hoodie, met een extraatje voor de fans.
Chicago Bulls Club
Zachte fleece en de Bulls. Hij heeft alles wat je zo fijn vindt aan een Nike hoodie, met een extraatje voor de fans.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Felpa
Giorgio40540547
Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !
Bardzo fajna bluza
RafałT737750965
Bluza prezentuje się super. Jakość materiału i jakość wykonania super
Chicago Bulls Club