Chelsea 25/26
Nike Apex vissershoedje
Geniet in stijl van de zon met het Nike Apex vissershoedje. Dit lichte hoedje is net zo makkelijk op te zetten als op te bergen als je hem niet draagt. Het is gemaakt om je comfortabel te houden wanneer de zon hoog staat en je avonturen wilt beleven.
- Weergegeven kleur: Zwart/Vibrant Yellow
- Stijl: IU3824-010
Chelsea 25/26
Geniet in stijl van de zon met het Nike Apex vissershoedje. Dit lichte hoedje is net zo makkelijk op te zetten als op te bergen als je hem niet draagt. Het is gemaakt om je comfortabel te houden wanneer de zon hoog staat en je avonturen wilt beleven.
Pluspunten
- De Apex vissershoedjes hebben een gemiddelde diepte en bedekking rondom.
- Dankzij het ongestructureerde design kun je het hoedje eenvoudig en plat opbergen.
Productgegevens
- 100% polyester
- Met de hand wassen
- Weergegeven kleur: Zwart/Vibrant Yellow
- Stijl: IU3824-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Chelsea 25/26