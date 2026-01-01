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Carlos Alcaraz
NikeCourt Dri-FIT tennisshirt voor heren
€ 39,99
Laat je liefde voor Carlos Alcaraz zien terwijl hij het populairste toernooi van NYC speelt. Dit T-shirt zit boordevol zweetafvoerende technologie en houdt je droog op en naast het veld.
- Weergegeven kleur: Burgundy Ash
- Stijl: IM6121-647
Carlos Alcaraz
€ 39,99
Laat je liefde voor Carlos Alcaraz zien terwijl hij het populairste toernooi van NYC speelt. Dit T-shirt zit boordevol zweetafvoerende technologie en houdt je droog op en naast het veld.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Op basketbal geïnspireerde details brengen een eerbetoon aan het rijke basketbalerfgoed van de stad.
- Katoenmix voelt zacht en geborsteld aan.
Productgegevens
- 57% katoen/43% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Burgundy Ash
- Stijl: IM6121-647
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Carlos Alcaraz
€ 39,99