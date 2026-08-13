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Nike Calm 2.0 slippers voor heren - Linen/Linen/Linen

Nike Calm 2.0

Slippers voor heren

€ 49,99
Linen/Linen/Linen
Zwart/Zwart/Zwart
Diffused Blue/Diffused Blue/Diffused Blue
Coconut Milk/Coconut Milk
Moon Particle/Moon Particle
Fir/Gum Medium Brown
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Geniet van een rustig, comfortabel gevoel, wat je vrije dag ook brengt. Minimalistisch design: deze slippers zijn gemaakt met zacht en toch ondersteunend foam, zodat ze gemakkelijk met of zonder sokken kunnen worden gestyled. Daarnaast hebben ze een voetbed met textuur om je voeten op hun plaats te houden.


  • Weergegeven kleur: Linen/Linen/Linen
  • Stijl: IB0183-200

Nike Calm 2.0

€ 49,99

Geniet van een rustig, comfortabel gevoel, wat je vrije dag ook brengt. Minimalistisch design: deze slippers zijn gemaakt met zacht en toch ondersteunend foam, zodat ze gemakkelijk met of zonder sokken kunnen worden gestyled. Daarnaast hebben ze een voetbed met textuur om je voeten op hun plaats te houden.

Voordelen

  • Het voorgevormde design is gemaakt uit één enkel stuk foam voor een glad, naadloos gevoel.
  • Het voetbed heeft textuur voor grip om je voeten op hun plaats te houden.
  • De buitenlaag is gemaakt van waterbestendig foam dat gemakkelijk schoon te maken is.
  • De rubberen buitenzool zorgt voor uitstekende grip op glibberige oppervlakken.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Linen/Linen/Linen
  • Stijl: IB0183-200

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (263)

4.5 sterren

  • Brian143554157

    Good color way is dirty and texture very fast to clean

  • Small

    dylan243132104

    They're very comfortable but they fit really small.

  • Runs small

    Kristina795586271

    They run small. I ordered an M8/W9 and my toes are on top of the ridge. The slides are super comfortable though but size up.

Nike Calm 2.0 slippers voor heren

Nike Calm 2.0

€ 49,99

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