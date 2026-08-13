Nike Calm 2.0 slippers voor heren

Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Geniet van een rustig, comfortabel gevoel, wat je vrije dag ook brengt. Minimalistisch design: deze slippers zijn gemaakt met zacht en toch ondersteunend foam, zodat ze gemakkelijk met of zonder sokken kunnen worden gestyled. Daarnaast hebben ze een voetbed met textuur om je voeten op hun plaats te houden.
Nike Calm 2.0
Geniet van een rustig, comfortabel gevoel, wat je vrije dag ook brengt. Minimalistisch design: deze slippers zijn gemaakt met zacht en toch ondersteunend foam, zodat ze gemakkelijk met of zonder sokken kunnen worden gestyled. Daarnaast hebben ze een voetbed met textuur om je voeten op hun plaats te houden.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.5 sterren
Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Small
dylan243132104
They're very comfortable but they fit really small.
Runs small
Kristina795586271
They run small. I ordered an M8/W9 and my toes are on top of the ridge. The slides are super comfortable though but size up.
Nike Calm 2.0