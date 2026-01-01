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Brazilië Nike-voetbalshirt voor kids - Geode Teal

Brazil

Nike voetbalshirt voor kids

€ 27,99
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Laat je steun voor Brazilië zien met dit T-shirt van zacht katoen van halfzware kwaliteit.


  • Weergegeven kleur: Geode Teal
  • Stijl: IH2258-381

Brazil

€ 27,99

Laat je steun voor Brazilië zien met dit T-shirt van zacht katoen van halfzware kwaliteit.

Productgegevens

  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Geode Teal
  • Stijl: IH2258-381

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,54 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Brazilië Nike-voetbalshirt voor kids

    Brazil

    € 27,99

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