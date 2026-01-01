Brazilië Nike-voetbalshirt voor kids

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Brazil
Nike voetbalshirt voor kids
€ 27,99
Laat je steun voor Brazilië zien met dit T-shirt van zacht katoen van halfzware kwaliteit.
- Weergegeven kleur: Geode Teal
- Stijl: IH2258-381
Brazil
€ 27,99
Laat je steun voor Brazilië zien met dit T-shirt van zacht katoen van halfzware kwaliteit.
Productgegevens
- 100% katoen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Geode Teal
- Stijl: IH2258-381
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,54 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Brazil
€ 27,99