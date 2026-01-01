Gerecyclede materialen
Nike Brasilia
Schoenentas
Met de Nike Brasilia schoenentas kun je je schoenen apart van je andere gear vervoeren. Je kunt de tas snel oppakken aan het handvat aan het uiteinde. Het buitenvak met rits houdt kleine voorwerpen binnen handbereik.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
- Stijl: IB4410-010
Nike Brasilia
Met de Nike Brasilia schoenentas kun je je schoenen apart van je andere gear vervoeren. Je kunt de tas snel oppakken aan het handvat aan het uiteinde. Het buitenvak met rits houdt kleine voorwerpen binnen handbereik.
Voordelen
- Vak met rits aan de bovenkant voor het opbergen van je schoenen.
- Ritszak aan de buitenkant houdt je kleine voorwerpen bij de hand.
- Met het handvat aan het uiteinde kun je de tas snel oppakken.
Productgegevens
- 33 x 15 x 18 cm (lxbxh)
- 11 liter
- 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
- Stijl: IB4410-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Brasilia