Gerecyclede materialen
Nike Brasilia
Rugzak voor kids (18 liter)
Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede polyestervezels
Of je nu naar de sportschool gaat, naar school loopt of gewoon relaxt met vrienden, deze tas heeft er genoeg ruimte voor. In het grote ritsvak kun je je boeken of trainingsgear opbergen, met speciale vakken voor schoolspullen. In het kleinere vak aan de voorkant kun je spullen opbergen die je snel bij de hand wilt hebben. Bonus: aan een van de mesh vakken zit een clip voor je sleutels.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: DV9436-010
Nike Brasilia
Of je nu naar de sportschool gaat, naar school loopt of gewoon relaxt met vrienden, deze tas heeft er genoeg ruimte voor. In het grote ritsvak kun je je boeken of trainingsgear opbergen, met speciale vakken voor schoolspullen. In het kleinere vak aan de voorkant kun je spullen opbergen die je snel bij de hand wilt hebben. Bonus: aan een van de mesh vakken zit een clip voor je sleutels.
Pluspunten
- Mesh zijvakken bieden ruimte voor je waterfles.
- Gewatteerde schouderbanden zijn verstelbaar voor een comfortabele pasvorm.
- Dankzij de draaglus is hij gemakkelijk op te pakken.
Productgegevens
- 41 x 31 x 15 cm (hxbxd)
- 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: DV9436-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike Brasilia