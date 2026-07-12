Boston Celtics Swingman Nike NBA-herenshorts

Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
De Boston Celtics Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op authentieke NBA-shorts.Het zweetafvoerende materiaal en de designdetails passen bij de look van je team.In de zijzakken kun je makkelijk je spullen opbergen.Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.
Boston Celtics
NBA-INSPIRATIE VOOR JE TEAM.
De Boston Celtics Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op authentieke NBA-shorts.Het zweetafvoerende materiaal en de designdetails passen bij de look van je team.In de zijzakken kun je makkelijk je spullen opbergen.Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Gefällt mir gut.
F A.
Gefällt mir gut.
Boston Celtics