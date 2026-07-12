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Boston Celtics Swingman Nike NBA-herenshorts - Wit/Clover/Clover

Gerecyclede materialen

Boston Celtics

Swingman Nike NBA-herenshorts

€ 69,99
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Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

De Boston Celtics Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op authentieke NBA-shorts.Het zweetafvoerende materiaal en de designdetails passen bij de look van je team.In de zijzakken kun je makkelijk je spullen opbergen.Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.


  • Weergegeven kleur: Wit/Clover/Clover
  • Stijl: AJ5586-100

Boston Celtics

€ 69,99

NBA-INSPIRATIE VOOR JE TEAM.

De Boston Celtics Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op authentieke NBA-shorts.Het zweetafvoerende materiaal en de designdetails passen bij de look van je team.In de zijzakken kun je makkelijk je spullen opbergen.Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.

Pluspunten

  • Dri-FIT technologie houdt je droog en comfortabel.
  • Double-knit mesh is licht en toch stevig.
  • Splitjes in de zoom zorgen voor bewegingsvrijheid.

Productgegevens

  • Steekzakken
  • NBA- en teamlogo's
  • 100% polyester
  • Machinewasbaar
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit/Clover/Clover
  • Stijl: AJ5586-100

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (2)

5 sterren

  • Soddisfatto

    SaviF661124375

    Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!

  • Gefällt mir gut.

    F A.

    Gefällt mir gut.

Boston Celtics Swingman Nike NBA-herenshorts

Boston Celtics

€ 69,99

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