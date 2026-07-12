Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA-herenshorts

Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
De Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op de authentieke NBA-shorts. Ze zijn gemaakt van zweetafvoerend materiaal en hebben designdetails die passen bij de look van je team. In de zijzakken kun je makkelijk je spullen opbergen. Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.
Boston Celtics Icon Edition
NBA-INSPIRATIE VOOR JE TEAM.
De Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op de authentieke NBA-shorts. Ze zijn gemaakt van zweetafvoerend materiaal en hebben designdetails die passen bij de look van je team. In de zijzakken kun je makkelijk je spullen opbergen. Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.3 sterren
Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Surprise Pockets
celtics33
THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.
MatteoT429595994
Shorts molto comodi e consegnati in anticipo
Boston Celtics Icon Edition