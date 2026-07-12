 
afbeelding 1 van 3
Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA-herenshorts - Clover/Wit/Wit

Gerecyclede materialen

Boston Celtics Icon Edition

Swingman Nike NBA-herenshorts

€ 69,99
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

De Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op de authentieke NBA-shorts. Ze zijn gemaakt van zweetafvoerend materiaal en hebben designdetails die passen bij de look van je team. In de zijzakken kun je makkelijk je spullen opbergen. Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.


  • Weergegeven kleur: Clover/Wit/Wit
  • Stijl: AJ5587-312

Boston Celtics Icon Edition

€ 69,99

NBA-INSPIRATIE VOOR JE TEAM.

De Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA-shorts zijn geïnspireerd op de authentieke NBA-shorts. Ze zijn gemaakt van zweetafvoerend materiaal en hebben designdetails die passen bij de look van je team. In de zijzakken kun je makkelijk je spullen opbergen. Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester.

Pluspunten

  • Dri-FIT technologie houdt je droog en comfortabel.
  • Double-knit mesh is licht en toch stevig.
  • Splitjes in de zoom zorgen voor bewegingsvrijheid.

Productgegevens

  • Steekzakken
  • NBA- en teamlogo's
  • 100% polyester
  • Machinewasbaar
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Clover/Wit/Wit
  • Stijl: AJ5587-312

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (6)

4.3 sterren

  • Green Heart

    SaviF661124375

    Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!

  • Surprise Pockets

    celtics33

    THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.

  • MatteoT429595994

    Shorts molto comodi e consegnati in anticipo

Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA-herenshorts

Boston Celtics Icon Edition

€ 69,99

Maak de look af