Boston Celtics Courtside
Nike NBA Club herentop met halflange rits
Je houdt van de Boston Celtics, dus laat het ze weten. Deze speciale top met halflange rits met zijn robuuste, krabbelige esthetiek helpt je om je team te steunen.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IB0383-010
Boston Celtics Courtside
Je houdt van de Boston Celtics, dus laat het ze weten. Deze speciale top met halflange rits met zijn robuuste, krabbelige esthetiek helpt je om je team te steunen.
Voordelen
Onze halfzware, halfgeborstelde fleece is glad aan de buitenkant en een beetje pluizig aan de binnenkant voor een warm en toch luchtig gevoel. Het is een comfortabele laag die je het hele jaar door kunt dragen, perfect voor wisselvallige temperaturen.
Productgegevens
- 80% katoen/20% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IB0383-010
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Boston Celtics Courtside.
Boston Celtics Courtside