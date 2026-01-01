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Boston Celtics Courtside Nike NBA Club herentop met halflange rits - Zwart

Boston Celtics Courtside

Nike NBA Club herentop met halflange rits

€ 79,99
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Je houdt van de Boston Celtics, dus laat het ze weten. Deze speciale top met halflange rits met zijn robuuste, krabbelige esthetiek helpt je om je team te steunen.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IB0383-010

Boston Celtics Courtside

€ 79,99

Je houdt van de Boston Celtics, dus laat het ze weten. Deze speciale top met halflange rits met zijn robuuste, krabbelige esthetiek helpt je om je team te steunen.

Voordelen

Onze halfzware, halfgeborstelde fleece is glad aan de buitenkant en een beetje pluizig aan de binnenkant voor een warm en toch luchtig gevoel. Het is een comfortabele laag die je het hele jaar door kunt dragen, perfect voor wisselvallige temperaturen.

Productgegevens

  • 80% katoen/20% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IB0383-010

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Boston Celtics Courtside Nike NBA Club herentop met halflange rits

    Boston Celtics Courtside

    € 79,99

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