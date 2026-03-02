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Boston Celtics Courtside Nike NBA Club geweven herenjack met rits over de hele lengte - Zwart/Clover/Clover

Gerecyclede materialen

Boston Celtics Courtside

Nike NBA Club geweven jack met rits over de volledige lengte voor heren

€ 89,99
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Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Luid. Trots. Klaar om te supporten, winst of verlies. Altijd. Dit jack met volledige rits laat je trots naast de Celtics staan en houdt je lekker warm.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Clover/Clover
  • Stijl: HV9690-010

Boston Celtics Courtside

€ 89,99

Luid. Trots. Klaar om te supporten, winst of verlies. Altijd. Dit jack met volledige rits laat je trots naast de Celtics staan en houdt je lekker warm.

Voordelen

  • Onze halfzware, halfgeborstelde fleece is glad aan de buitenkant en een beetje pluizig aan de binnenkant voor een warm en toch luchtig gevoel. Het is een comfortabele laag die je het hele jaar door kunt dragen, perfect voor wisselvallige temperaturen.
  • Met het trekkoord kun je de capuchon losser maken of juist strakker trekken om de kou buiten te houden.

Productgegevens

  • Hoodie met trekkoord
  • Rits over de hele lengte
  • Body: 100% polyester. Voering: 100% polyester. Capuchonvoering: 100% polyester.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Clover/Clover
  • Stijl: HV9690-010

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Adamantia947604536

    Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern

Boston Celtics Courtside Nike NBA Club geweven herenjack met rits over de hele lengte

Boston Celtics Courtside

€ 89,99

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