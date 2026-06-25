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Book 2 'WNBA 30th' basketbalschoenen - Wit/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy

Book 2 'WNBA 30th'

Basketbalschoenen

€ 159,99

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Het stille zelfvertrouwen van Book komt zowel van binnenuit als van het werk dat hij erin steekt. Hij laat liever zijn spel en de Book 2 voor hem spreken. Hij is responsiever dan Books origineel, met prestatiegerichte technologie. Air Zoom in de voorvoet geeft zijn eerste stap een turboboost. Door spelers goedgekeurde Cushlon biedt demping van kust tot kust. En een supergeladen inlegzool geeft Book zachte, responsieve veerkracht. Bal erin.


  • Weergegeven kleur: Wit/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Stijl: IR6333-100

Book 2 'WNBA 30th'

€ 159,99

Het stille zelfvertrouwen van Book komt zowel van binnenuit als van het werk dat hij erin steekt. Hij laat liever zijn spel en de Book 2 voor hem spreken. Hij is responsiever dan Books origineel, met prestatiegerichte technologie. Air Zoom in de voorvoet geeft zijn eerste stap een turboboost. Door spelers goedgekeurde Cushlon biedt demping van kust tot kust. En een supergeladen inlegzool geeft Book zachte, responsieve veerkracht. Bal erin.

Een stukje geschiedenis

Deze Book 2 eert het 30-jarig jubileum van de WNBA en combineert de debuutkleuren van de competitie om degenen te groeten die hoop wekten bij jonge hoopers zoals Book.

Zoom Zoom

We hebben de Air Zoom unit verplaatst van de hak naar de voorvoet voor een laag reactievermogen.

Aansluitende pasvorm

Een middenvoetbandsysteem biedt een knusse, zachte beveiliging voor snelle sneden en plotselinge Book-achtige stoten en draaipunten.

Licht bovenwerk

Het bovenwerk is gemaakt van een licht, stevig synthetisch materiaal dat verdwijnt op je voet. Het helpt jou en Book fris te houden tijdens de hele wedstrijd.

Zacht foam

De middenzool is gemaakt van ons nieuwste Cushlon foam, dat je een zacht gevoel onder de voet geeft, zodat je voeten de hele wedstrijd energiek aanvoelen.

AF1 geïnspireerde grip

Het gemoderniseerde profiel met visgraatpatroon is geïnspireerd op Books liefde voor de Air Force 1, waarbij het zijn aanwijzingen haalt uit de traditionele basketbalringen die grip en stevigheid bieden.

Meer pluspunten

  • De voet van Book zit bovenop een responsieve inlegzool, waardoor de ster een snel instapgevoel krijgt.
  • Een middenvoetbandsysteem biedt een knusse, zachte beveiliging voor snelle sneden en plotselinge Book-achtige stoten en draaipunten.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Wit/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Stijl: IR6333-100

Beoordelingen (3)

4 sterren

  • lundin677311203

    They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.

  • Best book 2's yet!

    dilman

    [This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

  • Great looking shoes

    JasonM

    [This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

Book 2 'WNBA 30th' basketbalschoenen

Book 2 'WNBA 30th'

€ 159,99

Controle op het veld en snelle reacties in de voorvoet: speel in je eigen tempo, net zo krachtig als Book zelf.

Voordeel

Reactieve snelheid

Contact met het veld

Lage basis

Gemaakt voor

Versnellen en vertragen

Pasvorm

Aansluitend

Technische specificaties

Gewicht

Ca. 450 g (herenmaat 42,5)

Hoogteverschil tussen hak en teen

Ca. 6 mm

Wat is er nieuw?

    • Een Air Zoom unit van de hak tot de voorvoet voor snellere responsiviteit.
    • Het lichte bovenwerk en lage design zorgen voor beter contact met het veld.
    • Het websysteem geeft comfortabele stevigheid.
    • CushIon 3.0 foam en een zachte inlegzool voor stabiele demping.
    • Draai en beweeg sneller door het profiel met visgraatpatroon in oranje met kleurverloop.

Features voor performance

  • Controle over je snelheid

    We hebben de Air Zoom unit van de hiel naar de voorvoet verplaatst voor een extra boost, zodat je moeiteloos langs je verdediger versnelt.

  • Snel bij de bal

    Het vernieuwde websysteem rond de middenvoet geeft, in combinatie met het gevormde bovenwerk, extra stabiliteit bij snelle schijn- en draaibewegingen.

  • Speel met tempo

    Het bovenwerk is lichter dan dat van de Book 1. De combinatie met een profiel dat dichter bij de grond blijft, zorgt dat je je stabiel en in balans voelt bij hesitations en step-backs.

Het verhaal achter het design

Devin Booker

"Voor mij was het belangrijk dat ik het veld goed kon voelen en wat lager bij de grond bleef."

Devin Booker

Guard, Phoenix Suns

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