Book 2 'WNBA 30th' basketbalschoenen

Book 2 'WNBA 30th'

€ 159,99

Het stille zelfvertrouwen van Book komt zowel van binnenuit als van het werk dat hij erin steekt. Hij laat liever zijn spel en de Book 2 voor hem spreken. Hij is responsiever dan Books origineel, met prestatiegerichte technologie. Air Zoom in de voorvoet geeft zijn eerste stap een turboboost. Door spelers goedgekeurde Cushlon biedt demping van kust tot kust. En een supergeladen inlegzool geeft Book zachte, responsieve veerkracht. Bal erin.

Een stukje geschiedenis

Deze Book 2 eert het 30-jarig jubileum van de WNBA en combineert de debuutkleuren van de competitie om degenen te groeten die hoop wekten bij jonge hoopers zoals Book.

Zoom Zoom

We hebben de Air Zoom unit verplaatst van de hak naar de voorvoet voor een laag reactievermogen.

Aansluitende pasvorm

Een middenvoetbandsysteem biedt een knusse, zachte beveiliging voor snelle sneden en plotselinge Book-achtige stoten en draaipunten.

Licht bovenwerk

Het bovenwerk is gemaakt van een licht, stevig synthetisch materiaal dat verdwijnt op je voet. Het helpt jou en Book fris te houden tijdens de hele wedstrijd.

Zacht foam

De middenzool is gemaakt van ons nieuwste Cushlon foam, dat je een zacht gevoel onder de voet geeft, zodat je voeten de hele wedstrijd energiek aanvoelen.

AF1 geïnspireerde grip

Het gemoderniseerde profiel met visgraatpatroon is geïnspireerd op Books liefde voor de Air Force 1, waarbij het zijn aanwijzingen haalt uit de traditionele basketbalringen die grip en stevigheid bieden.