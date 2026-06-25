Book 2 'WNBA 30th' basketbalschoenen

lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Het stille zelfvertrouwen van Book komt zowel van binnenuit als van het werk dat hij erin steekt. Hij laat liever zijn spel en de Book 2 voor hem spreken. Hij is responsiever dan Books origineel, met prestatiegerichte technologie. Air Zoom in de voorvoet geeft zijn eerste stap een turboboost. Door spelers goedgekeurde Cushlon biedt demping van kust tot kust. En een supergeladen inlegzool geeft Book zachte, responsieve veerkracht. Bal erin.
Book 2 'WNBA 30th'
Het stille zelfvertrouwen van Book komt zowel van binnenuit als van het werk dat hij erin steekt. Hij laat liever zijn spel en de Book 2 voor hem spreken. Hij is responsiever dan Books origineel, met prestatiegerichte technologie. Air Zoom in de voorvoet geeft zijn eerste stap een turboboost. Door spelers goedgekeurde Cushlon biedt demping van kust tot kust. En een supergeladen inlegzool geeft Book zachte, responsieve veerkracht. Bal erin.
Deze Book 2 eert het 30-jarig jubileum van de WNBA en combineert de debuutkleuren van de competitie om degenen te groeten die hoop wekten bij jonge hoopers zoals Book.
We hebben de Air Zoom unit verplaatst van de hak naar de voorvoet voor een laag reactievermogen.
Een middenvoetbandsysteem biedt een knusse, zachte beveiliging voor snelle sneden en plotselinge Book-achtige stoten en draaipunten.
Het bovenwerk is gemaakt van een licht, stevig synthetisch materiaal dat verdwijnt op je voet. Het helpt jou en Book fris te houden tijdens de hele wedstrijd.
De middenzool is gemaakt van ons nieuwste Cushlon foam, dat je een zacht gevoel onder de voet geeft, zodat je voeten de hele wedstrijd energiek aanvoelen.
Het gemoderniseerde profiel met visgraatpatroon is geïnspireerd op Books liefde voor de Air Force 1, waarbij het zijn aanwijzingen haalt uit de traditionele basketbalringen die grip en stevigheid bieden.
4 sterren
lundin677311203
They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.
Best book 2's yet!
dilman
[This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.
Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
#productsprovidedbynike
Great looking shoes
JasonM
[This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.
Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
#productsprovidedbynike
Book 2 'WNBA 30th'
Voordeel
Contact met het veld
Gemaakt voor
Pasvorm
Gewicht
Ca. 450 g (herenmaat 42,5)
Hoogteverschil tussen hak en teen
Ca. 6 mm
Devin Booker
Guard, Phoenix Suns