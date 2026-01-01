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Nike basketbalhoodie met Dri-FIT voor kids - Zwart/Wit

Nike

Basketbalhoodie met Dri-FIT voor kids

€ 54,99
Zwart/Wit
Bright Spruce/Safety Orange

Perfect voor op het veld of op de bank: deze superzachte hoodie is een must-have in je kast wanneer je behoefte hebt aan wat extra comfort. De verlaagde schouders en ruimvallende pasvorm bij de body zorgen voor een relaxt design die je gemakkelijk als laagje kunt dragen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: IO8739-010

Nike

€ 54,99

Perfect voor op het veld of op de bank: deze superzachte hoodie is een must-have in je kast wanneer je behoefte hebt aan wat extra comfort. De verlaagde schouders en ruimvallende pasvorm bij de body zorgen voor een relaxt design die je gemakkelijk als laagje kunt dragen.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Deze lichte fleecetrui is glad aan de buitenkant, zacht geborsteld aan de binnenkant en is precies dat extra laagje dat je nodig hebt voor wat warmte.

Productgegevens

  • Body: 80% katoen/20% polyester. Rib: 97% katoen/3% elastaan. Mesh: 100% polyester.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: IO8739-010

Maat en pasvorm

    • Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,47 m lang
    • Het mannelijke model draagt maat M en is 1,38 m lang
    • Oversized pasvorm: ruimvallend en baggy
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike basketbalhoodie met Dri-FIT voor kids

    Nike

    € 54,99

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