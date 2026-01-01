Nike
Basketbalhoodie met Dri-FIT voor kids
Perfect voor op het veld of op de bank: deze superzachte hoodie is een must-have in je kast wanneer je behoefte hebt aan wat extra comfort. De verlaagde schouders en ruimvallende pasvorm bij de body zorgen voor een relaxt design die je gemakkelijk als laagje kunt dragen.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: IO8739-010
Nike
Perfect voor op het veld of op de bank: deze superzachte hoodie is een must-have in je kast wanneer je behoefte hebt aan wat extra comfort. De verlaagde schouders en ruimvallende pasvorm bij de body zorgen voor een relaxt design die je gemakkelijk als laagje kunt dragen.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Deze lichte fleecetrui is glad aan de buitenkant, zacht geborsteld aan de binnenkant en is precies dat extra laagje dat je nodig hebt voor wat warmte.
Productgegevens
- Body: 80% katoen/20% polyester. Rib: 97% katoen/3% elastaan. Mesh: 100% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: IO8739-010
Maat en pasvorm
- Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,47 m lang
- Het mannelijke model draagt maat M en is 1,38 m lang
- Oversized pasvorm: ruimvallend en baggy
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike.
Nike