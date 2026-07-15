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Nike Basics enkelsokken voor kinderen (3 paar) - Wit

Nike Basics

Enkelsokken voor kids (3 paar)

€ 9,99
Wit
Wit/Dark Grey Heather
Zwart
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Vul je schoenen aan met deze sokken, die zijn gemaakt van rekbaar polygaren in een platte knit constructie. De comfortabele demping bij de onderkant, hak en teen geeft extra ondersteuning om schokken op te vangen tijdens elke run, sprong en stap.


  • Weergegeven kleur: Wit
  • Stijl: CQ8848-100

Nike Basics

€ 9,99

Vul je schoenen aan met deze sokken, die zijn gemaakt van rekbaar polygaren in een platte knit constructie. De comfortabele demping bij de onderkant, hak en teen geeft extra ondersteuning om schokken op te vangen tijdens elke run, sprong en stap.

Productgegevens

  • Bevat 3 paar sokken
  • 97% polyester/3% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit
  • Stijl: CQ8848-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (4)

3.3 sterren

  • AlainH962935206

    Great quality/price socks for kids

  • IbrahimC195628783

    Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.

  • Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes

    StephaneN821772776

    Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere

Nike Basics enkelsokken voor kinderen (3 paar)

Nike Basics

€ 9,99

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