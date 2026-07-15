Nike Basics enkelsokken voor kinderen (3 paar)

AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
Vul je schoenen aan met deze sokken, die zijn gemaakt van rekbaar polygaren in een platte knit constructie. De comfortabele demping bij de onderkant, hak en teen geeft extra ondersteuning om schokken op te vangen tijdens elke run, sprong en stap.
Nike Basics
Vul je schoenen aan met deze sokken, die zijn gemaakt van rekbaar polygaren in een platte knit constructie. De comfortabele demping bij de onderkant, hak en teen geeft extra ondersteuning om schokken op te vangen tijdens elke run, sprong en stap.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
3.3 sterren
AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
IbrahimC195628783
Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.
Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes
StephaneN821772776
Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere
Nike Basics