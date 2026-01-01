Nike Ava X schoenen voor heren

Nike Ava X
Herenschoenen
De moderne look die je wilt, met het comfort dat je nodig hebt om bij elke stap zelfvertrouwen uit te stralen. De ultralichte Ava X heeft een strakke, gestroomlijnde look, waardoor hij praktisch en opvouwbaar is. Zachte demping en all-over ondersteuning bieden comfort en stabiliteit, waar je ook naartoe gaat.
- Weergegeven kleur: Photon Dust/Zwart/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Stijl: IX0352-025
Nike Ava X
De moderne look die je wilt, met het comfort dat je nodig hebt om bij elke stap zelfvertrouwen uit te stralen. De ultralichte Ava X heeft een strakke, gestroomlijnde look, waardoor hij praktisch en opvouwbaar is. Zachte demping en all-over ondersteuning bieden comfort en stabiliteit, waar je ook naartoe gaat.
Pluspunten
- Het bovenwerk van textiel met details van synthetisch leer is stevig, ventilerend en comfortabel.
- De ondersteunende pasvorm zorgt voor stabiliteit tijdens je dagelijkse bewegingen.
- De buitenzool met getextureerde uitsparingen in gebieden met veel slijtage zorgt voor grip en stevigheid om slijtage te weerstaan.
Productgegevens
- Middenzool van foam
- Rubberen buitenzool
- Reflecterende designdetails
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Weergegeven kleur: Photon Dust/Zwart/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Stijl: IX0352-025
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Ava X