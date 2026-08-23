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Goede beoordeling
Nike Ava Edge herenschoenen - College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Zwart

Nike Ava Edge

Herenschoenen

€ 149,99
College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Zwart
Zwart/College Grey/Newsprint
Summit White/Light Bone/Stone
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De Nike Ava Edge is geïnspireerd op de geometrie van moderne steden en is gemaakt om de betonnen jungle te doorkruisen. Het combineert een flexibel maar beschermend bovenwerk met demping op prestatieniveau en een buitenzool die een gedenkwaardige afdruk achterlaat. Door de stad navigeren is een sport op zich, dus kom voorbereid in een schoen die stilistisch geavanceerd is en ontworpen voor comfort.


  • Weergegeven kleur: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Zwart
  • Stijl: IM1973-003

Nike Ava Edge

€ 149,99

De Nike Ava Edge is geïnspireerd op de geometrie van moderne steden en is gemaakt om de betonnen jungle te doorkruisen. Het combineert een flexibel maar beschermend bovenwerk met demping op prestatieniveau en een buitenzool die een gedenkwaardige afdruk achterlaat. Door de stad navigeren is een sport op zich, dus kom voorbereid in een schoen die stilistisch geavanceerd is en ontworpen voor comfort.

Beschermend netwerk

Een mix van geweven textiel en mesh zorgt voor een beschermend en toch flexibel bovenwerk. Het dynamische rasterdesign bootst de netwerken van stedelijk ontwerp na.

Laat een stempel achter

De flexibele en geperforeerde rubberen buitenzool omsluit de middenzool voor extra duurzaamheid. En de afdruk laat een uitgesproken look achter.

Ultracomfort onder de voet

De oversized middenzool is gemaakt met SCF foam op prestatieniveau voor ultiem comfortabele demping.

Productgegevens

  • Rubberen buitenzool
  • Lage kraag
  • Klassieke veters
  • Reflecterende designdetails
  • Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
  • Weergegeven kleur: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Zwart
  • Stijl: IM1973-003

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (32)

4.5 sterren

  • Great product

    ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e

    ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position

  • 1A

    julianb467004860

    Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal

  • Trop stylé et légère !

    FaridH47759500

    Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !

Nike Ava Edge herenschoenen

Nike Ava Edge

€ 149,99

Maak de look af

Item 3 of 5

Rauwe look. Stevige bescherming.

Robuust van buiten, comfortabel bij elke stap. De Ava Edge is gemaakt voor iedereen die zich soepel door de stad beweegt.

Beschermende kooibehuizing

Je voet wordt omhuld door slijtvast rubber voor een nog stevigere constructie.

Responsief gevoel

Geavanceerd foam geeft demping bij elke stap.