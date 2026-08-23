Nike Ava Edge herenschoenen

Nike Ava Edge

€ 149,99

De Nike Ava Edge is geïnspireerd op de geometrie van moderne steden en is gemaakt om de betonnen jungle te doorkruisen. Het combineert een flexibel maar beschermend bovenwerk met demping op prestatieniveau en een buitenzool die een gedenkwaardige afdruk achterlaat. Door de stad navigeren is een sport op zich, dus kom voorbereid in een schoen die stilistisch geavanceerd is en ontworpen voor comfort.

Beschermend netwerk

Een mix van geweven textiel en mesh zorgt voor een beschermend en toch flexibel bovenwerk. Het dynamische rasterdesign bootst de netwerken van stedelijk ontwerp na.

Laat een stempel achter

De flexibele en geperforeerde rubberen buitenzool omsluit de middenzool voor extra duurzaamheid. En de afdruk laat een uitgesproken look achter.

Ultracomfort onder de voet

De oversized middenzool is gemaakt met SCF foam op prestatieniveau voor ultiem comfortabele demping.