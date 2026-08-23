Nike Ava Edge herenschoenen

Great product
ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e
ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position
De Nike Ava Edge is geïnspireerd op de geometrie van moderne steden en is gemaakt om de betonnen jungle te doorkruisen. Het combineert een flexibel maar beschermend bovenwerk met demping op prestatieniveau en een buitenzool die een gedenkwaardige afdruk achterlaat. Door de stad navigeren is een sport op zich, dus kom voorbereid in een schoen die stilistisch geavanceerd is en ontworpen voor comfort.
Nike Ava Edge
De Nike Ava Edge is geïnspireerd op de geometrie van moderne steden en is gemaakt om de betonnen jungle te doorkruisen. Het combineert een flexibel maar beschermend bovenwerk met demping op prestatieniveau en een buitenzool die een gedenkwaardige afdruk achterlaat. Door de stad navigeren is een sport op zich, dus kom voorbereid in een schoen die stilistisch geavanceerd is en ontworpen voor comfort.
Een mix van geweven textiel en mesh zorgt voor een beschermend en toch flexibel bovenwerk. Het dynamische rasterdesign bootst de netwerken van stedelijk ontwerp na.
De flexibele en geperforeerde rubberen buitenzool omsluit de middenzool voor extra duurzaamheid. En de afdruk laat een uitgesproken look achter.
De oversized middenzool is gemaakt met SCF foam op prestatieniveau voor ultiem comfortabele demping.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.5 sterren
Great product
ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e
ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position
1A
julianb467004860
Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal
Trop stylé et légère !
FaridH47759500
Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !
Nike Ava Edge
Robuust van buiten, comfortabel bij elke stap. De Ava Edge is gemaakt voor iedereen die zich soepel door de stad beweegt.
Je voet wordt omhuld door slijtvast rubber voor een nog stevigere constructie.
Geavanceerd foam geeft demping bij elke stap.