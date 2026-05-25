A'Two 'WNBA 30th' A'ja Wilson basketbalschoenen

A'Two 'WNBA 30th'

€ 149,99

A'ja rent de hele wedstrijd op volle snelheid over het veld. Daarom hebben we de A'Two responsiever gemaakt dan het origineel. Als je klaar bent om het tempo van de M’VP bij te houden, ga dan voluit met zachte demping in combinatie met krachtige Air Zoom, voor een toegift met extra pit.

Staande ovatie

Dit speciale design eert het 30-jarig bestaan van de WNBA, met een mix van het originele logo en klassieke chroomkleuren als ode aan de pioniers die hoop gaven aan jonge spelers zoals A’ja. Het is een ode aan elke speler die ooit zijn veters heeft gestrikt, aan de sterren van nu en de talenten van morgen.

Blijf hardlopen

Cushlon 3.0 foam zorgt voor optimale demping en reactievermogen, zodat je van ring tot ring kunt sprinten. Een zachte laag extra foam bovenop zorgt voor comfort en ondersteuning.

Veters strikken en gaan

Een veerkrachtige, aan de onderkant geplaatste Air Zoom unit in de voorvoet geeft je eerste stap extra kracht wanneer je de basket aanvalt. Een middenvoetplaat zorgt voor voldoende stabiliteit voor dynamische bewegingen.

Stop on Dime

Ons visgraatgrippatroon helpt je om supersnel te stoppen en te versnellen wanneer je wilt. Een geïnjecteerde, gegoten hielkap stabiliseert en omsluit je voet.

Nauwsluitend

Het stevige bovenwerk vormt zich naar je voet en houdt je op je plek, zowel wanneer je tegenstanders defensief onder druk zet als wanneer je ze voorbijgaat met de bal.

Ventilatie

Als knipoog naar A’ja’s kenmerkende asymmetrie hebben we aan één kant van de schoen panelen met ventilatie toegevoegd voor wanneer het spel verhit raakt.