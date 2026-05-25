A'Two 'WNBA 30th' A'ja Wilson basketbalschoenen

Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu
PiotrB91561237
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.
A'ja rent de hele wedstrijd op volle snelheid over het veld. Daarom hebben we de A'Two responsiever gemaakt dan het origineel. Als je klaar bent om het tempo van de M’VP bij te houden, ga dan voluit met zachte demping in combinatie met krachtige Air Zoom, voor een toegift met extra pit.
A'Two 'WNBA 30th'
A'ja rent de hele wedstrijd op volle snelheid over het veld. Daarom hebben we de A'Two responsiever gemaakt dan het origineel. Als je klaar bent om het tempo van de M’VP bij te houden, ga dan voluit met zachte demping in combinatie met krachtige Air Zoom, voor een toegift met extra pit.
Dit speciale design eert het 30-jarig bestaan van de WNBA, met een mix van het originele logo en klassieke chroomkleuren als ode aan de pioniers die hoop gaven aan jonge spelers zoals A’ja. Het is een ode aan elke speler die ooit zijn veters heeft gestrikt, aan de sterren van nu en de talenten van morgen.
Cushlon 3.0 foam zorgt voor optimale demping en reactievermogen, zodat je van ring tot ring kunt sprinten. Een zachte laag extra foam bovenop zorgt voor comfort en ondersteuning.
Een veerkrachtige, aan de onderkant geplaatste Air Zoom unit in de voorvoet geeft je eerste stap extra kracht wanneer je de basket aanvalt. Een middenvoetplaat zorgt voor voldoende stabiliteit voor dynamische bewegingen.
Ons visgraatgrippatroon helpt je om supersnel te stoppen en te versnellen wanneer je wilt. Een geïnjecteerde, gegoten hielkap stabiliseert en omsluit je voet.
Het stevige bovenwerk vormt zich naar je voet en houdt je op je plek, zowel wanneer je tegenstanders defensief onder druk zet als wanneer je ze voorbijgaat met de bal.
Als knipoog naar A’ja’s kenmerkende asymmetrie hebben we aan één kant van de schoen panelen met ventilatie toegevoegd voor wanneer het spel verhit raakt.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu
PiotrB91561237
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.
A'Two 'WNBA 30th'
Voordeel
Contact met het veld
Gemaakt voor
Pasvorm
Gewicht
Ca. 385 g (herenmaat 42,5)
Hoogteverschil tussen hak en teen
Ca. 6 mm
A'ja Wilson
Forward, Las Vegas Aces