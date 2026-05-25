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A'Two 'WNBA 30th' A'ja Wilson basketbalschoenen - Zwart/Meerkleurig/Metallic Silver

A'Two 'WNBA 30th'

A'ja Wilson basketbalschoenen

€ 149,99
A'Two 'WNBA 30th' A'ja Wilson basketbalschoenen - Zwart/Meerkleurig/Metallic Silver
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A'ja rent de hele wedstrijd op volle snelheid over het veld. Daarom hebben we de A'Two responsiever gemaakt dan het origineel. Als je klaar bent om het tempo van de M’VP bij te houden, ga dan voluit met zachte demping in combinatie met krachtige Air Zoom, voor een toegift met extra pit.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Meerkleurig/Metallic Silver
  • Stijl: IH1137-001

A'Two 'WNBA 30th'

€ 149,99

A'ja rent de hele wedstrijd op volle snelheid over het veld. Daarom hebben we de A'Two responsiever gemaakt dan het origineel. Als je klaar bent om het tempo van de M’VP bij te houden, ga dan voluit met zachte demping in combinatie met krachtige Air Zoom, voor een toegift met extra pit.

Staande ovatie

Dit speciale design eert het 30-jarig bestaan van de WNBA, met een mix van het originele logo en klassieke chroomkleuren als ode aan de pioniers die hoop gaven aan jonge spelers zoals A’ja. Het is een ode aan elke speler die ooit zijn veters heeft gestrikt, aan de sterren van nu en de talenten van morgen.

Blijf hardlopen

Cushlon 3.0 foam zorgt voor optimale demping en reactievermogen, zodat je van ring tot ring kunt sprinten. Een zachte laag extra foam bovenop zorgt voor comfort en ondersteuning.

Veters strikken en gaan

Een veerkrachtige, aan de onderkant geplaatste Air Zoom unit in de voorvoet geeft je eerste stap extra kracht wanneer je de basket aanvalt. Een middenvoetplaat zorgt voor voldoende stabiliteit voor dynamische bewegingen.

Stop on Dime

Ons visgraatgrippatroon helpt je om supersnel te stoppen en te versnellen wanneer je wilt. Een geïnjecteerde, gegoten hielkap stabiliseert en omsluit je voet.

Nauwsluitend

Het stevige bovenwerk vormt zich naar je voet en houdt je op je plek, zowel wanneer je tegenstanders defensief onder druk zet als wanneer je ze voorbijgaat met de bal.

Ventilatie

Als knipoog naar A’ja’s kenmerkende asymmetrie hebben we aan één kant van de schoen panelen met ventilatie toegevoegd voor wanneer het spel verhit raakt.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Zwart/Meerkleurig/Metallic Silver
  • Stijl: IH1137-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu

    PiotrB91561237

    Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.

A'Two 'WNBA 30th' A'ja Wilson basketbalschoenen

A'Two 'WNBA 30th'

€ 149,99

Breng A'ja's dominantie naar je eigen spel met responsieve Air Zoom voor onvermoeibare kracht.

Voordeel

Dynamische energie

Contact met het veld

Responsief

Gemaakt voor

Veelzijdigheid en efficiëntie

Pasvorm

Standaard

Technische specificaties

Gewicht

Ca. 385 g (herenmaat 42,5)

Hoogteverschil tussen hak en teen

Ca. 6 mm

Wat is er nieuw?

    • Een Air Zoom unit in de voorvoet levert extra responsiviteit voor agressieve versnellingen.
    • Een stabiliserende plaat bij de middenvoet houdt je in balans wanneer je draait of schijnbewegingen maakt.
    • Het voorgevormde bovenwerk omsluit je voet stevig voor extra ondersteuning.
    • De ventilerende vlakken houden je voeten koel, hoe lang je ook speelt.

Features voor performance

  • De kracht van Air

    De veerkrachtige Air Zoom unit geeft je extra explosiviteit bij die eerste stap richting de basket.

  • Ondersteunende demping

    Het Cushlon 3.0 foam voelt zacht en toch stabiel aan, zodat je controle houdt bij krachtige bewegingen.

  • Omsluiting en stabiliteit

    De plaat in de middenvoet en het stevige, voorgevormde bovenwerk geven je de ondersteuning die je nodig hebt om voluit te spelen.

Het verhaal achter het design

A'ja Wilson

"Zodra ik de A'Two aan heb, voel ik me stabiel bij elke afzet en licht bij elke sprong, en het roze ziet er prachtig uit. Het geeft me het vertrouwen om precies zo te spelen als ik wil."

A'ja Wilson

Forward, Las Vegas Aces

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