Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Windrunner
Nike Therma-FIT middelzware voetbalbodywarmer voor heren
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Een ingetogen manier om Atlético Madrid te steunen. Deze Therma-FIT bodywarmer heeft een minimalistisch, afgezwakt ontwerp en biedt warmte in een veelzijdig en eenvoudige design. De isolatie is gestikt in een v-opdruk als knipoog naar het klassieke Windrunner jack. Het stevige, geweven materiaal aan de buitenkant beschermt je tegen lichte regen om je core droog te houden.
- Weergegeven kleur: Zwart/Smoke Grey/Sport Red
- Stijl: HM3174-010
Atlético Madrid Windrunner
Een ingetogen manier om Atlético Madrid te steunen. Deze Therma-FIT bodywarmer heeft een minimalistisch, afgezwakt ontwerp en biedt warmte in een veelzijdig en eenvoudige design. De isolatie is gestikt in een v-opdruk als knipoog naar het klassieke Windrunner jack. Het stevige, geweven materiaal aan de buitenkant beschermt je tegen lichte regen om je core droog te houden.
Pluspunten
- De ruimvallende pasvorm bij de schouders, borst en body zorgt voor een sportieve feel die makkelijk als laagje te dragen is.
- Met de rits over de hele lengte kun je zelf je bedekking, warmte en stijl bepalen.
Productgegevens
- Steekzakken
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Smoke Grey/Sport Red
- Stijl: HM3174-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Atlético Madrid Windrunner