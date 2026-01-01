Atlético Madrid Windrunner Nike Therma-FIT middelzware voetbalbodywarmer voor heren

Een ingetogen manier om Atlético Madrid te steunen. Deze Therma-FIT bodywarmer heeft een minimalistisch, afgezwakt ontwerp en biedt warmte in een veelzijdig en eenvoudige design. De isolatie is gestikt in een v-opdruk als knipoog naar het klassieke Windrunner jack. Het stevige, geweven materiaal aan de buitenkant beschermt je tegen lichte regen om je core droog te houden.

Weergegeven kleur: Zwart/Smoke Grey/Sport Red

Stijl: HM3174-010